Si algo caracteriza al fin de semana son tus resacas, tu deseo de perrear hasta el suelo sin acabar en la cárcel y esos temazos que componen la banda sonora de la noche y te llevan, bailando, hasta el amanecer. En 2021, con la pandemia cada vez más atenuada y unas ganas de fiesta que no se calman ni con somníferos para caballos, las canciones que han sonado en nuestro corazón han sido muchas, pero si hay una que se baila casi sin darte cuenta es ‘Pepas’, de Farruko , con ese estribillo venenoso y pegadizo que se te queda pegado a la lengua.

En principio, tiene sentido que buena parte de la letra desarrolle esta idea. Disfrutar el momento. No hacer caso al qué dirán . Exprimir hasta el tuétano el tiempo del que disponemos para estar vivos que, como insinúa la letra. Ay, Farruko, eres tú muy filósofo.

No me importa lo que de mí se diga

Vida usted su vida, que yo vivo la mía

Que solo es una, disfruta el momento

Que el tiempo se acaba y pa'trás no vira