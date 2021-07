No haremos extensivo el shippeo y los asuntos del cuore al talento de Gema, esta madrileña que ha encontrado en Twitch y la creación de contenido su paraíso digital , con unas métricas que no tienen nada que envidiarle a algunos creadores y creadoras top del panorama patrio y una base de seguidores fiel, entregada. Cada semana siguen sus partidas, y eso, claro, se refleja en las views de sus directos, nada desdeñables .

Es muy conocida en el mundo del streaming por sus partidas a The Last of Us, aunque también juega mucho a Grand Theft Auto y la última serie de moda, Marbella Vice. No ha faltado en su lista de gameplays Until Dawn, un conocido juego de terror de Sony, pues también le chifla dedicar los directos a pasar miedo junto a sus seguidores en las obras más conocidos de este género, como Outlast o Phasmophobia. Una auténtica fan de la Playstation y los universos creativos de Sony.