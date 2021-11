Asghari no es tan conocido como la cantante . Lo cierto es que sería bastante complicado alcanzar las cotas de popularidad de Britney o emular su figura e alguna forma. No obstante, este entrenador personal de 27 años (se lleva casi 12 con su prometida) puede presumir de haber conquistado a una de las personalidades más influyentes en la historia de la música pop con amor, cuidados y una fidelidad que está fuera de toda duda.

No hociquearemos en la mística del amor romántico para alabar las cualidades físicas de Sam, pero es evidente que las tiene: éxito, belleza y una profesión en auge , y apostaríamos a que le ha traído a Britney el desayuno de la cama un número de veces que oscila entre las 1000 y las 10.000. Chico diez, y un cuerpo que parece de mentira.

View this post on Instagram

La pareja se conoció en 2016, precisamente cuando Sam bailó al son de un tema de Spears en el plató de un programa donde la cantante había sido invitada a actuar en directo. El tema en cuestión fue la canción ‘Slumber Party’. Se dice, se comenta, se rumorea que ligaron a la antigua usanza. Nada de match en tinder. Se gustaron casi al instante, y a ese crush en directo le siguió el intercambio de móviles para hacerse un shippeo en condiciones. ¿Habría emojis picantes? ¿Le escribiría Sam a Britney un ‘Give me baby one more time’, dándole de su propia medicina amorosa?