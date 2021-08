Los tatuajes de Rauw Alejandro tienen locas a sus fans: descubre la historia de cada uno y su significado

No cabe duda de que Rauw Alejandro ha sabido conquistar al público a base de talento y olfato para darles el baile que necesitaba en 2020, uno de los años más insípidos de las últimas décadas. Ya lo dijo en una entrevista: “Yo lo veo así. La música urbana es la música del pueblo”; y para demostrarlo, esa ‘propinilla’: 327 millones de reproducciones en Youtube de su canción ‘El efecto’ .

El puertorriqueño engancha. Por mucho que queramos quitarnos de la cabeza sus letras y sus bailes, parece que va ser imposible. No se sabe aún cuándo podremos ver su colaboración con Rosalía , pero ya salivamos con la idea y no queremos que pase mucho más tiempo hasta verlos perreando juntos en el escenario. Bailar, bailar, y la conciencia borrar. Rumore, rumore; eso también, por supuesto. Algunos fans siguen creyendo a ciegas en la teoría de que Rosalía y Rauw han compartido algo más que acordes suavecitos. Otros apuestan su carta al romance con Ester Expósito .

A simple vista no podemos saber cuántos se ha hecho hasta la fecha el puertorriqueño, pero a juzgar por las imágenes que corren por la red y sus videoclips, tiene el cuerpo completamente dibujado con tinta. Como cuenta en diversas entrevistas, para él su cuerpo también es una arma de creatividad, etapas que ha vivido, El cuello, las manos, los brazos, el pecho, y así hasta elevar la cuenta a más de 20 tatus que Rauw ha ido diseñando y pensando en los últimos diez años (ahora tiene 27). “Soy un freak de los tatuajes. Me volví adicto a ellos, me encantan”.