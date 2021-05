Rocío Aguirre, sobre su relación con C. Tangana: "Me arrepiento un poco de haberla mostrado públicamente"

No trabajará más con C. Tangana

Pero eso ya ha quedado atrás, al igual que su participación junto a él delante de las cámaras en un proyecto similar al documental 'Vuelta a casa', como ha explicado Rocío en la entrevista con El País. Al ser preguntaba sobre su presencia en este proyecto, la fotógrafa ha reconocido que se ha arrepentido "un poco" por proyectar en un documental su vida personal junto al cantante y que no piensa volver a hacerlo: "He decidido que no quiero que ese tipo de relación sea pública. Me gusta tener una relación sagrada" .

En la charla, la fotógrafa ha explicado que su participación en el documental no estuvo planeada: "Fue algo espontáneo, lo montamos juntos y estuvo bien. Pero después me di cuenta de que no me gustó darle a la gente la herramienta para meterse en mi vida [...] Prefiero mostrar solo lo que yo quiera". Además, ha asegurado que no volverá a colaborar con Pucho por el bien de su relación: "Hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo".