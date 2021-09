The Weeknd no para de cosechar éxitos con su música, ha lanzado temazos con otros artistas como Rosalía y este año, además, ha actuado en el intermedio de la Super Bowl, uno de los eventos más destacados de la televisión en Estados Unidos. Pero las buenas noticias no acaban aquí para el cantante canadiense y es que ha conseguido vender su casa en la localidad californiana de Hidden Hills a Madonna por 16,4 millones de euros para poder mudarse a una mansión de ensueño situada en Bel Air, la lujosa zona en la que se desarrollaba la famosa serie protagonizada por Will Smith.