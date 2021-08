La tiktoker ha contado en su canal de mtmad, 'Ser yo', la transformación que sufrió tras el traumático viaje a Tailandia

En aquel viaje, uno de los acompañantes de Victoria murió y aquello fue lo más duro que ha vivido nunca

La joven se hizo un tatuaje en tailandés tras lo ocurrido y ahora ha decidido enseñarlo y explicar su significado

Victoria Caro es una de las influencers más populares de nuestro país, pues acumula dos millones y medio de seguidores en TikTok y supera los 730.000 en Instagram. Pero la joven, que solo tiene 20 años (nació el 15 de enero de 2001), no solo centra su actividad profesional en las redes sociales, ya que también ha abierto su propia marca de ropa, es cantante y tiene un canal en mtmad, 'Ser yo', donde cuenta cosas acerca de su vida y se abre un poquito más a sus seguidores.

En uno de sus últimos vídeos, Victoria abordaba un tema muy complicado para ella: hace tres años, lo que parecía un viaje idílico a Tailandia junto a otros influencers se convertía en una pesadilla cuando uno de sus compañeros falleció. "Me partió el corazón, me creó un trauma, me creó inseguridades", explicó la tiktoker sobre aquel trágico momento, del que no había hablado antes tan abiertamente porque "era incapaz de hablar de ello sin romperme".

En su último vídeo, la influencer ha decidido volver a abrir su corazón ante sus seguidores de mtmad y les ha contado que se hizo un tatuaje tras lo ocurrido en Tailandia. Victoria nunca había enseñado la frase que lleva grabada en su pierna y que tiene relación lo que ella ha descrito como "lo más duro" que ha pasado en su vida, pero ahora ha querido mostrarla y explicar su significado y la razón que le llevó a marcarla en su piel.

"Sé fuerte"

El tatuaje se sitúa en la parte posterior de la pierna, justo antes de llegar al pie y es una frase en tailandés que se traduce por "Sé fuerte". "Me lo hice allí mismo. Cuando pasó todo eso, mi padre me mando por un mensaje por el grupo de familia que decía 'Sé fuerte' y yo decidí grabarlo en mi piel para toda mi vida para recordarme que cuando tenga momentos difíciles, aunque sean una tontería o algo fuerte, da igual, recordarme que soy fuerte y que puedo ser fuerte", explicaba Victoria sin poder contener las lágrimas.

La tiktoker ha seguido explicando el significado de este tatuaje tan especial que le acompaña desde aquel trágico momento sin poder contener la emoción: "Es para recordarme que si tengo un problema fuerte o un problema tonto, yo puedo tirar con todo sola, sin ayuda de nadie, que es con lo que tuve que lidiar precisamente".

Su peor momento

Tras regresar de Tailandia, Victoria ha confesado que se refugió en Rosas durante un mes "zampando, din cuidarme, me salió un brote de acné [...] engordé bastante". "Después de mucho tiempo encerrada, hice clic y comencé a salir, a hacer planes con amigos, comencé a animarme en general. No sabes exactamente por qué has hecho clic, porque eso lo decide tu cerebro", ha explicado la influencer, que también ha dejado claro que "no había hecho el clic completo".

Ha puesto como ejemplo su asistencia aquel año al Medusa Festival: "Lo recuerdo como un viaje en el que yo me apartaba para llorar, lo pasé fatal. Aunque realmente yo sí que sentía el apoyo de la gente de allí, era como que cada vez que preguntaban sobre el tema o simplemente me venían a hablar, pues me costaba socializar. Solo quería estar solo todo el rato y me ponía a llorar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣𝕚𝕒 ℂ𝕒𝕣𝕠👼🏼 (@victoriacarotudela)

Fue tras ese festival cuando comenzó "su cambio físico": decidió tratarse el brote de acné en un centro especializado y hacer deporte junto a un entrenador personal, además de montarse un gimnasio en su casa. "Mi verdadero cambio empezó cuando me fui a Londres, porque allí me cocinaba yo y cocinaba sano, porque cuando estoy en casa, la mamá hace cosas ricas y ahí pues a zampar. Fueron dos meses y medio de limpieza, porque al final comía muchísimo mejor. Sin quererlo, porque realmente no lo busqué, hice dieta", ha explicado Victoria.