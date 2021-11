Aitana, Maluma y Måneskin arrasan en los MTV EMAs 2021: los mejores momentos de la gala

En los premios hemos podido ver a grandes artistas desfilar en la alfombra roja, actuaciones musicales y como los vencedores celebraban sus victorias. Sin duda alguna, el que más ha tenido que celebrar durante la ceremonia ha sido Ed Sheeran, que se ha alzado como el gran triunfador de la noche consiguiendo dos de los premios más importantes: Mejor artista y Mejor canción (por 'Bad Habits'). Mientras que Justin Bieber, que estaba nominado en ocho categorías, no consiguió ninguno.

Quien también arrasó fue el grupo surcoreano BTS, que consiguió llevarse a casa cuatro premios: Mejor Grupo, Mejor Artista Pop, Mejor Grupo de K-pop y Mejores Fans. Maluma, por su parte, ganó el premio de Mejor Artista Latino y Aitana el de Mejor Artista en Español, categoría en la que competía con C. Tangana, Pablo Alborán, Ana Mena y Colectivo Da Silva.

Por último, quienes también han celebrado su victoria han sido los integrantes de Måneskin , que desde que ganaron Eurovisión este año no han parado de cosechar éxitos, esta vez, han ganado el premio de Mejor Artista de Rock que han dedicado a aquellos que no creyeron en ellos.

Aunque en los premios sí que pudo asistir público, algunos artistas tuvieron que grabar sus agradecimientos y compartirlos de manera online, ya que no pudieron viajar hasta Budapest por diferentes motivos.

Aitana fue una de estas artistas que no asistió a la gala y es por eso que publicó un post en su perfil de Instagram agradeciendo el premio: "MIL MILLONES DE GRACIAS A TODXS VOSOTRXS POR ESTE PEDAZO DE PREMIO. No puedo estar más feliz, deseando que llegue a casita para ponerlo en un sitio guay. No en serio, gracias por todo, por estas semanas de locuras preciosas (realmente estos últimos años) y este premio que nunca jamás pensé que tendría. Todo esto es por y para vosotrxs".