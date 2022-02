Amaia Romero anuncia el título, la portada, la lista de canciones de su nuevo disco y una colaboración con Aitana

Amaia Romero lo avisó, la semana pasada subió a su perfil de Instagram un post con varias fotografías en el que anunciaba: "Se vienen things next week" ("se vienen cosas la próxima semana", en castellano). A partir de esta publicación, fueron muchas las personas que lanzaron a través de las redes sociales sus teorías sobre este anuncio.

Pues bien, una semana más tarde, Amaia ha subido también a Instagram un par de fotografías en las que ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco: "Estas son la portada y contraportada de mi nuevo disco: cuando no sé quién soy", escribía la artista junto a las fotografías.

Además de revelar el título de su segundo álbum de estudio, 'Cuando no sé quién soy’, Amaia ha publicado también la portada y la contraportada con la lista de canciones, entre las cuales se encuentra una colaboración que han sorprendido a sus fans.

Esta canción se llama 'La canción que no quiero cantarte' y ha sido una de las grandes protagonistas de esta sorpresa; ya que gran parte de los comentarios de su publicación se centran en esta colaboración: "Colaboración con Aitana he muerto", "OMG la 5" o "colab con Aitana que me largo a llorar", son algunas de las opiniones que pueden leerse al respecto.