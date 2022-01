Amaia Romero habla de su decisión de no depilarse las axilas: "Me siento más yo misma"

Ha confesado a 'Vogue' que le encantaría pensar que su decisión ayuda a dar visibilidad a otros arquetipos de belleza

La artista ha explicado que no hay ningún objetivo concreto para no depilarse, que no lo hace porque se siente más ella misma sin eliminar el vello

También ha contado que antes le "agobiaba un poco" su capacidad de influencia

Durante su paso por la Academia de 'Operación Triunfo 2017', Amaia Romero mostró con toda naturalidad que no se depilaba y que era una opción tan válida como sí hacerlo. Fue muy aplaudida en las redes sociales en aquel momento y en todas las ocasiones en las que posteriormente ha dejado que se viera el vello de sus axilas o en sus piernas, como en sus publicaciones en Instagram o en los posados que ha hecho en la alfombra roja de diversos eventos como la gala de los Cosmo Awards 2018 o en la de los premios Goya 2019.

La navarra se sumaba así al club de las famosas que apuestan por naturalizar esta realidad, pues hay muchas mujeres que no pueden o simplemente no quieren eliminar el pelo de sus axilas, bigote, ingles o piernas. Sobre esta cuestión se ha pronunciado Amaia en la revista 'Vogue', donde ha explicado que le gustaría creer que ha contribuido a dar visibilidad pública a otros arquetipos de belleza: "A mí me encantaría pensar que sí, pero no lo sé".

"Yo no me planteo que tengo las axilas sin depilar, simplemente las tengo así porque me siento más yo misma pero es algo que se me olvida. No lo hago con ningún objetivo pero sí que me gusta pensar que hay gente que lo ve y dice: 'Ah, pues sí'; me gusta pensar que puedo aportar algo", comentaba en dicha entrevista la cantante de 'Yamaguchi', que también se ha sincerado sobre cómo le afecta saber que tiene una gran capacidad de influencia.

"Me agobiaba un poco"

La artista ha explicado que en el pasado sí que le resultó una carga "un poco" pesada ser consciente de su capacidad de influencia y ha explicado el por qué: "Al final yo me veo como una chica que está en proceso de evolución y también necesito nutrirme de influencias". No obstante, ha reconocido que ahora no le afecta tanto: "Antes sí que sentía que me agobiaba un poco, pero ahora no me lo planteo, simplemente intento tener cuidado con lo que digo, sin que me importe tanto".

Ese periodo en el que le agobiaba un poco su capacidad de influencia y el interés que suscitaba coincidió con su salida de la Academia de 'OT', una etapa que también ha recordado en esta entrevista: "Hay una temporada justo después del programa de la que no recuerdo muchas cosas, estaba completamente desubicada. Luego conseguí hacer lo que quería y empezó a mejorar todo".