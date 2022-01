Amaia Romero reconoce que tuvo problemas de salud mental tras Operación Triunfo: "Me di cuenta de que algo no iba bien"

Amaia Romero ganó Operación Triunfo cuando tan solo tenía 19 años

Tardó un año entero en ser consciente de lo que había pasado, hasta entonces se había estado dejando llevar

La primera persona con la que habló de cómo se sentía a los nueve meses de mudarse a Barcelona fue su hermano

El suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años después de los tumores, y la primera entre los varones de esa edad; es por eso que es tan necesario hablar y visibilizar la salud mental para que aquellas personas que necesiten pedir ayuda lo hagan sin ningún reparo.

La pandemia del coronavirus ha afectado directamente en la salud mental de toda la población, pero especialmente a la de los jóvenes y es por eso que este domingo el programa de 'Salvados' se ha centrado en lo importante que es estar sanos mentalmente hablando. Para ello, han asistido al programa Amaia Romero y Jaime Lorente, dos personas a las que la fama les llegó de repente.

La cantante, Amaia Romero, que se dio a conocer gracias a participar en 'Operación Triunfo', ha hablado en el programa de lo mucho que le afectó ganar el concurso con tan solo 19 años. De repente, cuando salió de la Academia, todo el mundo la reconocía en cualquier lugar, había pasado a ser una de las cantantes más famosas de nuestro país casi sin darse cuenta y esto repercutió (y mucho) en su salud mental.

Su salud mental empeoró al salir de OT

Amaia cuenta en esta entrevista que fue al ganar Operación Triunfo y salir de la Academia cuando se empezó a dar cuenta de que "algo no iba bien": "Desde que terminó 'Operación Triunfo' estuve un año entero sin ser consciente de lo que había pasado y de lo que me estaba pasado en ese momento. Estaba dejándome llevar, con el cerebro en otro sitio".

Es más, ha asegurado que al principio "hacía lo que me decían"; pero todo cambió a los nueve meses de haberse mudado a Barcelona: "Fue como nueve meses después de estar viviendo allí que me di cuenta de que algo no iba bien. Yo había querido siempre dedicarme a la música y de repente me di cuenta de que eso no era lo que yo había imaginado que iba a ser".

Sus problemas de salud mental no afectaron solo a su carrera profesional, sino también a su vida personal: "No sé no me apetecía por ejemplo quedar con gente, no me apetecía salir de casa, estaba desganada con todo y no entendía por qué porque yo nunca había sido así, sino al contrario".

Fue consciente entonces de que algo le estaba ocurriendo y la primera persona con la que habló del tema fue con su hermano y "de hecho fue a raíz de una conversación que tuve con él que me dijo cosas que veía desde fuera que nunca me había dicho y de las cuales él también se daba cuenta de que había algo que no funcionaba". No obstante, asegura que se "veía sin derecho a sentirme mal porque lo tenía todo".

Amaia es muy insegura

A Amaia su inseguridad también le ha jugado malas pasadas, sobre todo cuando empezó a trabajar con otros artistas: "Soy muy insegura, con muchos prejuicios. Pero el programa fue la gota que colmó el vaso. Cuando iba al estudio a componer con artistas siempre me sentía pequeña, con miedo a que se dieran cuenta de que no valgo o a decepcionar", confesaba.

Además, la cantante también quiso hablar de la presión que recibe a través de las redes sociales y las comparaciones que nosotros mismos hacemos al fijarnos en el contenido de las personas que seguimos por ejemplo en Instagram: "A veces me comparo con otra gente y me hace sentir fea, con miedo a mostrarme por lo que pudieran decir. Es una presión". "Cada día pienso en quitarme las redes, pero al final es verdad que es parte de mi trabajo".

¿Cómo está ahora?

A pesar de todos los malos momentos que ha pasado y lo mucho que cambió su vida tras terminar la edición de Operación Triunfo que ganó, Amaia se encuentra mucho mejor gracias a haber empezado a ir al psicólogo.

