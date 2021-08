Pero este gesto no es lo único que ha hecho que los seguidores de Anuel le presten una especial atención esta semana y es que el cantante, poco después de este concierto, subió una historia a su perfil de Instagram que les ha dejado muy preocupados. En ella, el puertorriqueño aparece usando una máscara de oxígeno . ¡Te lo contamos en Yasss!

El cantante ya había explicado que le dolía la garganta y que su voz no estaba al 100% , por lo que iba a descansar durante toda la semana para estar a tope en su próximo concierto, que será el sábado 21 de agosto. Poco después de esta confesión, que hizo a través de sus historias de Instagram ante sus más de 24 millones y medio de seguidores, el cantante subía otro vídeo en el que mostraba que su salud había empeorado y que necesitaba usar una máscara de oxígeno.

En el vídeo se puede ver que el cantante no solo necesita una máscara de oxígeno, sino también una vía con suero. Anuel ha acompañado esta historia junto a un mensaje en el que les cuenta a sus fans mexicanos que su objetivo es estar recuperado para darlo todo en el concierto del próximo sábado : "¡Tratando de recuperarme para el sábado! Si Dios lo permite les puedo dar un show perfecto como siempre hago".

Muchos ya habían comentado en redes que estaban un poco preocupados por él porque notaban que su voz sonaba distinta en su concierto en el Baja Beach Fest y no fueron pocos los que le preguntaron qué le ocurría. El cantante no ha revelado el diagnóstico médico ni ha desvelado por qué tiene que usar una máscara de oxígeno, más allá de explicar que le dolía la garganta. Lo que sí que ha recibido ha sido el cariño de sus fans más incondicionales, de su familia "real hasta la muerte" con mensajes como estos: "¡Vamos Emma, mucha fuerza!".

Por ahora, el cantante no se ha vuelto a pronunciar en redes sobre su estado de salud y tampoco ha habido ninguna noticia en relación a si su concierto en México del próximo 21 de agosto sigue en pie o pospone o cancela porque su voz no está al 100% o porque no está recuperado.