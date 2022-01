Auronplay relata su dura experiencia con el covid y sus secuelas: "Estoy absolutamente agotado"

El popular streamer ha relatado su experiencia tras superar el coronavirus

Lo ha hecho para "advertir" y no para "meter miedo", como ha aclarado en Twitter

Ha explicado que lleva 15 días sin gusto ni olfato y que se fatiga fácilmente

Son muchos los jóvenes los que se han contagiado de covid en los dos años que llevamos conviviendo con la pandemia y algunos de ellos han querido contar cómo ha sido su experiencia con el virus y tras haberlo superado, pues los hay tienen secuelas. Fernando Mármol, un médico que nos quiso contar cómo lo vivió y ahora, ha sido Auronplay el que ha querido explicar a todo el mundo cómo ha sido lidiar con el coronavirus y qué secuelas le han quedado.

Ya le había comunicado a sus seguidores hace unas semanas que había pillado el covid y que, por ese motivo, le iba a ser imposible estar presente físicamente en los Premios Esland, a los que reconoció que le hubiera gustado ir. "Para un evento que me gustaría haber ido y el covid me ha tocado los cojon*s. Si se hace el año que viene ahí estaré, incluso me ducharé", comentó con un toque de humor el streamer. "Dos años esquivando el covid para esto xd", apuntó su novia, la también streamer Sara Biyín, con la que retomó su relación la pasada primavera tras unos meses separados.

El catalán ya ha superado el virus, pero no lo ha pasado nada bien y le todavía le quedan algunas secuales, días después de dar negativo en los test. Para concienciar a sus seguidores, ha querido relatar en un hilo de Twitter su experiencia: "Espero que sirva para que al menos alguien que me lee a partir de ahora vaya con un poquito más de precaución cuando se reúne con los colegas a tomar unos copazos. Insisto, no es para meter miedo, es para advertir".

Así fue su experiencia con el covid

"Los primeros 5/6 días con mucha fiebre, llegando a picos de 39,7. Te tomas un paracetamol, se va durante 2 horas exactamente y después volvía aún más fuerte. Olvídate de poder dormir. Todas las putas noches temblando en la cama con unas pesadillas terribles", comenzaba diciendo el streamer, que se centraba en primer lugar en describir cómo fueron sus síntomas. "Duermes a ratitos aprovechando el efecto del Paracetamol [...] Aún así, sin fiebre, seguía temblando de frío y con un dolor de cabeza espectacular".

También ha querido aclarar que sus síntomas no se manifestaron solo durante los primeros días, ya que la fiebre le iba y venía: "El covid es curioso porque la fiebre va y viene cuando le sale de la poll*. Hay momentos que dices, buah, me siento mejor. Y el covid dice, altoke mi reina, no te preocupes, toma 39 de fiebre de nuevo por la cara [...] A los siguientes días, se fueron los temblores pero llegaron los mocos y una tos digna de un señor que fuma puros y bebe Whisky para desayunar".

"Voy poco a poco viendo la luz"

Tras relatar los síntomas que tuvo, el youtuber ha contado qué secuelas le han quedado, siendo la que más le molesta la pérdida de gusto y olfato, pues en varias ocasiones ha manifestado su pasión por la comida, como cuando le contó a Ibai Llanos en 'Charlando tranquilamente' que su único capricho era comer "en buenos restaurantes". "Llevo más de 15 días sin sabor ni olfato, esto debo admitir que me toca mucho los huevos", ha confesado.

"Han pasado más de 15 días y a pesar de no tener fiebre, estoy absolutamente agotado. Subo unas escaleras y noto que realmente me canso. Hago streams y al acabar me tengo que tomar un paracetamol corriendo porque me duele hasta el ano", ha explicado Auronplay, una secuela similar a la que han descrito otras muchas personas que han superado el virus.