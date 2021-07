Britney Spears seguirá estando tutelada por su padre, pero todavía hay esperanza: habrá un nuevo juicio

Día triste para Britney Spears, que se ha llevado un nuevo varapalo judicial y es que la jueza Brenda Penny ha decidido que su padre seguirá siendo su tutor legal. Pero, calma, porque todavía hay esperanza y es que esta sentencia responde a una demanda presentada en noviembre del año pasado por el abogado de la estrella del pop, Samuel Ingham III. Esto es, aún no se ha resuelto la petición de libertad por la que Britney declaró la semana anterior, un testimonio con el que estremeció a sus fans de todo el mundo por contar que no tenía ninguna libertad.

Esta información ha sido publicada en exclusiva por The Guardian , que ha tenido acceso a la resolución judicial de la corte superior de Los Ángeles: en noviembre, la jueza Brenda Penny se negó a retirar a Jamie Spears, padre de la cantante, como administrador de su fortuna , pese a que la cantante alegó que le daba "miedo" saber que él estaba al frente de su dinero. No obstante, la jueza sí que decidió nombrar a un coadministrador, la consultoría Bessemer Trust. Con la resolución que ha salido hoy se ratifica esta decisión: Jamie seguirá controlando la fortuna de su hija mayor.

Esta resolución judicial no tiene nada que ver con las declaraciones que Britney hizo la semana pasada ante la jueza, a la que le relató un testimonio desgarrador y a la que le pidió que le devolviera su libertad después de 13 años estando bajo la tutela de su padre: "No debería estar bajo tutela si puedo trabajar. Las leyes deben cambiar... No siento que pueda vivir una vida plena".

"Merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida. Merezco tener un descanso y hacer lo que quiera", rogó la cantante, que explicó que no tiene control sobre sus cuentas ni sobre sus horarios ni siquiera sobre su propio cuerpo: "Tengo un DIU en mi cuerpo ahora mismo que no me permite tener un hijo y mis tutores no me dejan ir al médico para quitármelo".