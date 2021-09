Varias chicas denuncian haber sido drogadas en un pub de Murcia: "Le pasó a más gente"

La Policía Nacional está investigando el caso de una joven que ha denunciado haber sido drogada en contra de su voluntad el pasado jueves 23 de septiembre en un pub del centro de Murcia. El sábado compartió su testimonio a través de Twitter, y al descubrir que no era la única que había experimentado extrañas sensaciones aquella noche, puso una denuncia en comisaría el sábado 25.

"DIFUSIÓN POR FAVOR. El pasado jueves 23 me drogaron, seguramente echándome algo en la bebida, en un pub del Zigzag. Le pasó a más gente en el mismo sitio y pensábamos que era alguien de nuestra fiesta. Pero lo alarmante es que les pasó a más chicas y en diferentes pubs del Zigzag", escribió desde su cuenta @missmaddy___

Su tuit se hizo viral, fue compartido más de 5.000 veces, y gracias a esa difusión otras personas se pusieron en contacto con ella relatando experiencias similares . "Por lo que veo a todas nos pasó lo mismo, muy eufóricas y sin recordar nada. En mi caso no recuerdo nada a partir de la hora de llegar al Zigzag, hasta las 2.00 de la mañana que se me bajó el efecto y empecé a encontrarme fatal", continuó.

"Sospeché que me echaron algo en la bebida pero lo confirmé al día siguiente: temblores, sudoración extrema, vamos me encontraba fatal", relató. Además, según su hilo de Twitter, no era la primera vez que pasaba algo así en el Zigzag y por eso cree que es importante que se conozcan todos estos casos, ya que se está poniendo en peligro a, sobre todo, chicas.