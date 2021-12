Jedet ha subido una conversación a Instagram en la que asegura que no se siente cómoda con la imagen sexy que proyecta

La actriz ha recibido muchos mensajes de apoyo, pero Esty Quesada quiso compartir su desacuerdo con las palabras de Jedet

Tras varios tuits de Esty, Jedet subió a Instagram un post en el que explicaba cómo se sentía y hablaba de su salud mental

Durante siglos se ha exigido a las mujeres cumplir una serie de cánones para ser válidas y atractivas. Muchas han pasado gran parte de su vida luchando contra ellas mismas para poder encajar en ellos, en ocasiones sin éxito, para ser validadas socialmente; pero esto es, sin duda, agotador.

Carmen, más conocida como Jedet, ha explotado y lo ha hecho en una conversación que ha mantenido por WhatsApp, la cual ha querido compartir en su perfil de Instagram. La joven cantante y actriz está harta de mostrarse constantemente como una mujer sexy: "Quiero dejar de ser sexy. Me siento un poco incómoda últimamente", decía Jedet al inicio de la conversación.

"Ser sexy y guapa ha sido 'mi arma', mi negocio, mi marca. Pero no quiero seguir sintiéndome una esclava por eso", continúa diciendo al actriz que tiene claro que quiere romper con esa imagen que no le hace sentir bien. Aunque considera que a día de hoy le resulta realmente complicado, ya que "hasta Billie Eilish es sexy".

Carmen está harta de Jedet, "la odio", asegura. Además de las capturas, la joven ha subido un par de fotos en las que se le puede ver llorando, ya que esta conversación le dejó realmente rota. El post se ha vuelto muy viral y han sido muchas las personas conocidas que le han dejado comentarios al respecto para hacerle ver que ella no es solo un físico, sino que vale mucho por muchas otras cualidades: "Amor, tu mayor arma es tu corazón, tu alma, tu talento, tu inteligencia, tu luz… el maquillaje, ropa, pelo, es simplemente un juego, que deja de serlo en el momento que te incomoda", le escribió Nagore Robles.

La respuesta de Esty Quesada

El post de Jedet se llenó de mensajes de apoyo hacia la actriz, sin embargo Esty Quesada, también conocida como Soy una pringada, no solo quiso mostrar su desacuerdo con lo que ella había escrito, sino que lo hizo siendo fiel a su estilo, siendo muy directa a través de sus historias de Instagram.

En la primera de ellas, Esty escribió: "Cuando quieres ir de profunda y subirte al carro de la salud mental, pero la única excusa que encuentras para subir fotos llorando es que eres demasiado sexy". Además, añadió: "Como regalo de Navidad tardío pido que dejéis de hacer el ridículo y que os dejéis de sumar a causas que no entendéis solo porque Bella Hadid subió un post llorando, gracias".

Esty aprovechó también estas historias para hablar de la salud mental: "La salud mental no es una herramienta para rascar likes, es un estigma que llevamos arrastrando décadas. Así que dejad de hacer el ridículo usando la salud mental de excusa, gracias".

Estas imágenes no las subió solo a Instagram, sino también a Twitter, donde muchos usuarios han aplaudido su opinión, aunque muchos otros se han posicionado desde un primer momento de parte de Jedet.

Jedet ha zanjado el tema (por ahora)

Jedet ha sido clara desde el principio, no está pasando por un buen momento con respecto a su imagen y lo que proyecta a sus fans, es por eso que se ha cambiado su foto de perfil por una imagen en negro.

Además, ha querido contestar a lo que Esty ha comentado tras su primera publicación: "Quienes me lleváis siguiendo años habéis estado a mi lado cuando he compartido mis problemas de salud mental, mis adicciones, mis trastornos alimenticios, mis desamores y los momentos en los que no encontraba sentido a mi existencia", comienza diciendo Jedet en un post de Instagram.

"Lamentablemente a día de hoy hay muchas mujeres trans que sentimos que debemos encajar en los estándares de feminidad para que nuestra vida sea un poco más fácil", a lo que ha añadido que esto no quiere decir que no vuelva a ponerse vestido nunca más, sino que lo hará cuando a ella le apetezca y no por encajar.

Además, ha aprovechado este post para dar las gracias a todas aquellas personas que le están apoyando y ha asegurado que seguirá intentando mejorar acompañada de su psicólogo, como lleva ya haciendo durante seis años.

Por último, la actriz ha subido a Instagram un clip de su entrevista con Amarna Miller en la que habló de su salud mental sin tapujos: "Llevo hablando años sobre mi salud mental (este vídeo es de hace justo un año) y mi discurso siempre ha sido el mismo. Nunca he tenido miedo a la hora de compartir mis miedos e inseguridades. Quizás simplemente algunos no estaban escuchando", escribió en el post.