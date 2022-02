Comienza la cuenta atrás para escuchar 'La culpa', la primera colaboración entre C. Tangana y Omar Montes

Hace un año, el cantante de 'Alocao' publicó unas historias en un estudio de grabación con C. Tangana y Alizzz

En ellas se podía ver a los tres bailando al ritmo de un tema interpretado por la pareja de madrileños

Los cantantes han anunciado en redes sociales que podremos escuchar 'La Culpa' el 18 de febrero

Omar Montes despertó el hyppe de sus fans y los de C. Tangana al compartir en sus historias de Instagram varios vídeos de ambos junto a Alizzz bailando en un estudio de grabación al ritmo de una melodía con toques flamencos. De eso hace ya un año, pero esa colaboración todavía no ha salido a la luz, ¡aunque ya no queda nada! Es más, hay fans que piensan que lleva guardada en un cajón mucho más tiempo, pues en el verano de 2020, Pucho ya subió a sus stories una foto de Omar en un estudio, despertando los rumores de una posible 'colabo' entre ellos.

Después de tanto tiempo sin tener noticias de este tema, muchos pensaron que jamás lo escucharían y que sus protagonistas no lo publicarían, como ocurre con el que crearon C. Tangana y Aitana Ocaña, que no verá la luz porque la catalana no quiere. Pero unas historias de Instagram de Omar en enero hicieron que sus fans descarten esa idea: se trataba un vídeo en el que aparecían bromeando y haciendo referencia a su canción juntos, 'La culpa'. Una canción en la que también les acompañan Daviles de Novelda y Jonatan Canelita.

"¿Tú tienes la culpa?", le pregunta Omar a su colega, a lo que este responde: "Yo tengo la culpa, porque la culpa es mía". A continuación, Pucho se arranca a cantar lo que podría ser un verso de la canción mientras el de Pan Bendito levanta expresivamente las cejas: "Porque yo era el dueño". Los fans pensaron que era una forma de anunciar que próximamente lanzarán la canción, ya que Omar ha acompañado el vídeo con un "Por fin!!!". Ahora, ya sabemos que la fecha de lanzamiento de esta colaboración es el 18 de febrero.

Habrían grabado un videoclip

Cuando Omar volvió a dar a entender que habían grabado un tema juntos llamado 'La culpa', sus fans creyeron que también les estaba dando otra pista: habrían grabado un videoclip para la que es su primera colaboración. Lo piensan porque el ganador de 'Supervivientes 2019' compartió un vídeo en sus historias en el que se podía ver a C. Tangana siendo maquillado a mediados de enero de 2022. "¿Habéis visto que guapo?", comentaba el de Pan Bendito mientras le aplicaban base de maquillaje al cantante de 'Ingobernable'.

"Este mañana me he visto feo", respondía Pucho en referencia a la primera historia de Omar, a lo que este replicaba que era normal que no saliera tan bien en el vídeo anterior porque estaba "recién levantado" y volvía a piropearle: "Estás hecho un rey. Míralo, qué carita". Una story que hacía presagiar a los fans de ambos que no solo podrían disfrutar de la canción, sino también de un videoclip.

La reacción de los fans