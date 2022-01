El influencer le ha explicado a sus seguidores que a veces sufre parálisis del sueño

Les ha contado que hacía mucho tiempo que no le sucedía, pero que lo ha experimentado en muchas ocasiones

También ha revelado que cuando duerme con la puerta abierta, siente que alguien le está observando

Las redes sociales de Dani Marrero se han llenado de vídeos, fotos y momentos junto a su nueva novia, la también tiktoker Mar Ruiz, con la que pasa mucho tiempo en Sevilla. Ambos han creado juntos buena parte del contenido que han compartido durante las últimas semanas en sus respectivos perfiles de TikTok, pero ahora Dani está de vuelta en Madrid y le ha sucedido algo que ha querido compartir con sus más de 300.000 seguidores de Instagram: ha sufrido una parálisis del sueño.

Hace unos días, el madrileño compartió un tuit a las cuatro de la madrugada en el que decía "parálisis del sueño" junto a una cruz roja y una carita triste y en Instagram ampliaba la información confirmando que acababa de sufrir una con una foto en la que se tapaba la cara en señal de fastidio: "Me ha dado parálisis del sueño y me llevaba sin pasar desde que estaba en Sevilla. Ha sido volver aquí y otra vez". Unas horas más tarde, ya de día, Dani comentaba: "Luego os cuento lo que es la parálisis del sueño, para quien no lo sepa, voy a espabilarme un poco".

El tiktoker cumplió su promesa y unas horas más tarde compartió unos vídeos en sus historias en los que explicaba que no es la primera vez que le sucede algo así y cómo se sintió la primera vez que le ocurrió. "Me pasa muchas veces, me lleva pasando años lo de la parálisis del sueño. La primera vez que me pasó sentí como una presión en el pecho y no me podía levantar ni gritar. No podía hacer nada pero estaba despierto. No sé, algo súper raro".

"Es una paranoia"

Dani también ha querido contarle a sus seguidores qué problema tiene también cuando va a dormir: "Cuando duermo con la puerta abierta, la mayoría de las veces siento como que alguien me está observando y que alguien, no sé, es que luego no me acuerdo muy bien cuando pasan unas horas y ya es por la mañana. Pero, vamos, siento como que me observa alguien y eso lo llevo sintiendo muchos años. Es una paranoia, ya os contaré bien".

¿Qué es la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño es un trastorno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia, es decir, da la sensación de que nosotros nos hemos despertado pero que nuestro sigue dormido y no responde a las señales que le manda el cerebro como ponerse de pie o mover una mano, por ejemplo. No existe un consenso sobre por qué ocurre y es bastante común, pues diferentes estudios apuntan a que entre un 50% y un 60% de la población ha experimentado una al menos una vez en su vida.