Danna Paola dejó 'Elite' tras una consulta de numerología: "Amo la astrología y rijo mucho mi vida por el universo"

No obstante, tras aparecer en la tercera temporada, Danna Paola decidió retirarse; a pesar de que su personaje era uno de los principales en la trama. Fue ella misma la que decidió no seguir apareciendo en la serie, coincidiendo su retirada de la ficción con las de sus compañeras Ester Expósito y Mina El Hammani, y los actores Álvaro Rico y Jorge López.

A Danna Paola le costó mucho tomar esta decisión, pero al final se decidió a dejar la serie para poder centrarse en otros proyectos profesionales, en concreto en su faceta como cantante. Sin embargo, fue tan duro para ella decidirse que necesitó el impulso de la numerología; según confesó en una entrevista con Juanpa Zurita en el podcast 'No lo hagas fácil', donde ha revelado todos los detalles sobre su decisión.

La decisión de abandonar la serie tras la tercera temporada no la tomó Danna Paola en solitario, sino que fue conjunta. Se reunió con sus compañeras de reparto, al conocer que se iba a grabar una cuarta temporada y entonces decidieron que ellas tres no participarían, una decisión que tomaron todas juntas.

Esta era también una forma de dejar el proyecto "con la bandera en alto, con la cabeza en alto, cerrando el ciclo". Además, la actriz y cantante estaba un poco desbordada, le era bastante complicado combinar la actuación con sus ensayos y grabaciones en el estudio: "Salía del rodaje de 'Élite' y tenía que irme al estudio y luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas; luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida", explicaba, dando a entender que le era muy complicado combinar el ser actriz con ser cantante.