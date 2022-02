David Broncano se pone reivindicativo con Instagram: "Con los pezones sí que distinguís entre hombre y mujer"

Precisamente a esto se refirió David Broncano, presentador de La Resistencia, en su último programa. Las entrevistadas de esa noche eran el grupo de pop Cariño, que acaban de publicar el single 'No me convengo'. En esa entrevista salió el tema de que, en redes sociales, no podían llamarse "Cariño" porque en los nombres de usuario Instagram no permite el uso de la grafía 'ñ', por lo que tienen que sustituirla por "ni", pasando a llamarse "carinio".