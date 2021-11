El futbolista español que se declaró bisexual: "Un equipo no quiso contar conmigo por eso"

El futbolista español, que jugó en el Real Murcia, escribió una carta que envió a la radio

Ha compartido dos episodios en los que reconoce que se ha sentido discriminado por su orientación sexual

A día de hoy todos sus compañeros de equipo conocen su orientación sexual, de esta manera él se siente más libre

Fue Josh Cavallo el primer futbolista profesional en activo que dio el paso en reconocer abiertamente su homosexualidad. Lo hizo a través de un vídeo que tanto él como su club difundieron en sus redes sociales. Días más tarde, un futbolista español se animó también a dar este paso y envió una carta a 'Radio Murcia' en la que reconocía que es bisexual.

No obstante, en este caso, el futbolista español no quiso revelar su identidad; ya que esperaba que su historia trascendiese por el mensaje que quería transmitir y no por su persona. El futbolista reconocía en esta carta lo mucho que había sufrido al tener que ocultar la relación que mantiene con su novio a sus compañeros, pero afirmaba que a día de hoy todos conocían ya su orientación sexual.

Ahora, el futbolista ha vuelto a contactar con 'Radio Murcia' para contar su historia y hablar abiertamente de lo que supone ser bisexual y dedicarte profesionalmente al fútbol. En este caso, ha concedido una entrevista en la que, aunque sigue sin revelar su identidad, sí que puede escucharse su voz. Por tanto, aquellas personas que lo conozcan podrán identificarlo sin problema. A pesar de ello, sigue pensando que lo importante de su discurso es el mensaje y no quién es su emisor.

Discriminado en dos ocasiones por su orientación sexual

El periodista pregunta al futbolista si alguna vez se ha sentido discriminado o juzgado en su trabajo por su orientación sexual. Es entonces cuando él recuerda dos episodios muy concretos: "Me gustaría que lo que me ha pasado quedase como un hecho aislado. No representan mi día a día. Pero pienso en un cierto roce con un compañero de equipo que hizo bromas fuera de lugar sobre mi condición. Entendí que no tenía sentido".

Estas bromas molestaron al futbolista, que fue a hablar con su compañero y lo entendió: "Desde ese momento, me pidió perdón y no volvió a haber problemas. Tengo buena relación con él".

El segundo caso que recuerda es incluso más impactante e injusto: "Ha habido un equipo que no quiso contar conmigo por este motivo. No me pone especialmente nervioso. Si voy a ir a un club en el que el presidente tiene este tipo de pensamientos... Prefiero no echármelo a la cara. Ha pasado, pero no es una cosa extendida".

Todos sus compañeros de equipo saben que es bisexual

Antes de que el futbolista mandara la carta a la redacción de esta radio murciana, sus compañeros de equipo ya sabían que era bisexual; no obstante, tardó bastante tiempo en contárselo: "Es algo que sale en las conversaciones, si sales a tomar algo. Para mí lo importante no es que lo sepa todo el mundo, había una época en la que sí lo necesitaba. Me ha ido cambiando, ahora no tengo problema en que cualquiera lo sepa. Ya no me genera problemas y esa es la máxima normalidad, no tener que ocultarme".

Por desgracia, la homofobia sigue estando presente en el mundo del fútbol y esto hizo que el futbolista retrasara el momento de compartir su orientación sexual con sus compañeros. No obstante, decidió contralo cuando empezó con su pareja; antes, su orientación sexual solo la conocía su círculo más cercano.