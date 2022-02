"Me gusta vivir en pareja, en compañía. La vida me sabe mucho mejor. Tengo un reto personal, entiendo que debo pasar más tiempo solo, aprender a conocerme. Ahora en Madrid paso mucho tiempo solo. Es sano no tener que vivir en pareja. Me hace bien caminar solo y descubrir quién soy en silencio, soy mucho más feliz ahora", ha sido la reflexión de Alejandro Speitzer.