Ha sido el propio colectivo el que ha anunciado lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, compartiendo en esta publicación un par de fotografías de las pintadas, en las cuales pueden leerse algunos mensajes como: "Mi opresión no es tu identidad", "que os follen" o "explotadores reproductivos".

"Quiénes no tienen argumentos ni razón usan el vandalismo y la violencia. No nos pararán en nuestro objetivo, que es la igualdad en la diversidad, quiénes quieren una sociedad estanca y a su medida", escribía COGAM en Twitter junto a las fotografías. "Hoy, más que nunca, apoyo mutuo, solidaridad y activismo".

Quiénes no tienen argumentos ni razón usan el vandalismo y la violencia. No nos parará en nuestro objetivo, que es la igualdad en la diversidad, quiénes quieren una sociedad estanca y a su medida. Hoy, más que nunca, apoyo mutuo, solidaridad y activismo. pic.twitter.com/608gNUeFvj

La presidenta del colectivo se ha pronunciado ante las pintadas

"No me voy a bajar del autobús como hizo Rosa Parkers" porque "mil veces pinten nuestra sede, mil veces la limpiaremos". Así se ha expresado la presidenta del colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM), Carmen García de Merlo , ante las pintadas intolerantes y tránsfobas que han aparecido por toda la fachada de la sede de COGAM.

Pintadas tránsfobas en contra de la Ley Trans

En muchas de las pintadas que pueden leerse en la fachada de la sede los mensajes que hay en ellas escritas van en contra de los derechos de las personas trans. "Cuerpo equivocado = patriarcado", "Ley Trans, misoginia + capital" o "mi opresión no es tu identidad" son algunas de ellas.

En relación a estas, García De Merlo ha defendido: "No nos va a callar ni a amedrentar contra la transfobia y la intolerancia, la firme quien la firme", ya sean "pintadas como las de la fachada de COGAM, el borrado del muro del Centro Municipal de Deportes de la Concepción en Madrid o protestas tránsfobas en la Puerta del Sol con el brazo en alto".

Finalmente, la presidenta de COGAM se ha querido dirigir a las personas más jóvenes del colectivo para recordarles que la reivindicación no ha terminado, porque "los derechos, además de ganarlos, hay que conservarlos", como decía el político Pedro Zerolo en el 25 aniversario de COGAM. También, ha citado a Martin Luther King recordando que 'Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas', y ha enviado un mensaje a las personas intolerantes: "No nos van a quitar nuestro sueño de ser quienes somos en diversidad y libertad".