Folagor menosprecia la nominación de Biyín en Esland: "Está donde está porque es la novia de Auronplay"

Las declaraciones de Folagor acerca de Biyín y otros nominados a los Premios Esland han causado un gran revuelo en Twitter

Muchos han tildado al streamer de "machista" y otros muchos lo han defendido

Cristinini e Ibai Llanos se han pronunciado sobre el tema en Twitter

Hace unos días se celebró en el Palau de la Música de Barcelona la primera edición de los Premios Esland, un evento creado por TheGrefg para premiar la labor de los mejores streamers durante 2021. Ibai Llanos, Cristinini, Míster Jägger o elXokas fueron algunos de los creadores de contenidos que asistieron a la gala (y que, además, fueron premiados), pero hubo dos grandes ausencias: Auronplay y Sara Biyín no pudieron ir al evento porque se encontraban confinados por su positivo en covid.

A juzgar por las imágenes que compartieron los streamers fluyó el buen rollo entre todos ellos, pero parece que no es oro todo lo que reluce porque unas declaraciones de Folagor han hecho que estalle una 'guerra' entre creadores de contenido en Twitter. Folagor, un youtuber madrileño de 27 años cuyo nombre real es Yoel Ramírez, comentó en un directo en Twitch que no estaba de acuerdo con la nominación de Biyín a mejor streamer revelación, premio que finalmente ganó elXokas.

"A mí me cae muy bien Biyín, pero tengo que decirlo: a mí no me parece que haya sido una streamer revelación [...] Es una buena streamer, pero al final Biyín está donde está porque es la novia de Auronplay y por todo eso, que luego puede ser muy buena, pero no es una revelación. Una revelación son ElMarianas o elXokas, que vienen casi de la nada y crecieron, no vienen de una base ya de Auronplay", comentaba Folagor acerca de los inicios en Twitch y del éxito de la joven como streamer.

Se lía en Twitter

Pero esas no han sido los únicos comentarios que ha hecho Folagor, que también ha criticado las nominaciones de otros compañeros en distintas categorías, como la del premio a la mejor serie, que fue para Auronplay y su Tortillaland, o al mejor roleplayer del año, que se llevó AgenteMaxo: "Estos nominados me parecen una puta mierda, creo que están un poco cogidos con pinzas". Los clips con sus críticas han corrido como la pólvora en Twitter, donde muchos seguidores de este tipo de contenido han arremetido contra él por lo que consideran una falta de compañerismo o un ataque machista a Biyín.

Aunque también ha habido mucha gente que ha defendido a Folagor y que se ha mostrado de acuerdo con su reflexión, asegurando que también piensan que las nominaciones no fueron representativas de lo mejor que se puede encontrar en Twitch y afirmando que piensan como él, que Biyín lo ha tenido más fácil para triunfar como streamer gracias a su relación con Auronplay, que es uno de los creadores de contenido más populares en España y América Latina. "Ahora me entendéis cuando dije que menos mal que no gané el premio, ¿no?", ha comentado la streamer en Twitter tras el revuelo generado.

A este debate se han sumado algunos streamers muy populares como Cristinini, que ha discutido con Folagor, e Ibai, que ha pedido respeto entre creadores de contenido. "Se puede dar una opinión sobre que según tu criterio X persona merecía o no ganar un premio sin cagarte en la puta madre y desmerecer el trabajo de un año entero de la persona que lo ha ganado. Lo digo por todos", ha dicho el vasco. También se ha pronunciado TheGrefg, que en un directo ha dicho que no vale de nada ser conocida previamente si la persona no se esfuerza por crear su propia marca personal.

Cristinini, por su parte, ha sido mucho más directa: "He visto las declaraciones de Folagor diciendo que mi nominación sobre Roleplay y la de mis compañeros le parecía una putísima mierda, me gustaría opinar sobre ello pero no he visto un Rol de Fola en mi vida xd"; a los que Folagor contestaba: "Antes de abrir la boca lo que tendrías que hacer es no ver un clip out of context y ver literalmente cuando hablo de ti y de que lo mereciste ganar. Deja de echar mierda ahora que todo el mundo lo está haciendo y habla con razón y saber, por favor".