Greta Thunberg dejará de decir palabrotas tras gritar "pueden meterse su crisis climática por el culo" en la COP26

Esta cumbre internacional, en la que se debatirán cuestiones sobre el cambio climático, es la más importante desde 2015, el año en el que se firmó el Acuerdo de Paris, que obliga a todos los países que se sumen al pacto a recortar sus emisiones de gases con el objetivo de que no aumente la temperatura media del planeta.

Pues bien, en esta cumbre unas 20.000 personas de diferentes países, casi 200, buscarán cerrar algunos puntos fundamentales del acuerdo y aumentar la ambición de los objetivos de emisiones. Quien no podía faltar a esta cita bajo ningún concepto es la joven activista sueca de 18 años, Greta Thunberg, que en 2019 inició una huelga climática los viernes ante el Parlamento sueco.

La activista ha llegado a la sede de la cumbre del clima COP26 y ha dado un breve discurso a las orillas del río Clyde , que se ha viralizado en las redes sociales: " Os podéis meter la crisis climática por el culo", dijo la joven refiriéndose a los políticos. "Dentro de la COP hay políticos y personas en el poder que fingen tomarse nuestro futuro en serio", añadió la activista que sentenció: "No más bla, bla, bla, no más explotación de la naturaleza, las personas y el planeta".

En 2019, en su discurso en la Cumbre del Clima de la ONU , también su discurso se volvió viral al dirigirse en él directamente a los líderes mundiales, a los que instó a actuar para conseguir un verdadero cambio: "Me habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías (...) Las cifras son muy incómodas y ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son".

Tras pronunciar su discurso, que se ha vuelto viral en las redes sociales, la ecologista sueca ha publicado en su perfil de Twitter que dejará de decir palabrotas: "Me complace anunciar que he decidido adoptar un 'cero neto' en tacos y lenguaje soez. En el caso de que diga algo inapropiado, me comprometo a compensarlo diciendo algo agradable".