No parece que las décadas le pesen en exceso a esta canción, creada en el año 1967 por Frankie Vallie, líder del grupo Four Seasons, un veterano de la industria, con otros dos grandes y muy reconocibles temas como aportación al panteón de las canciones que se tararean hasta en la consulta del dentista: ‘I Can´t take my eyes off you’ (también versionada hasta la náusea en todos los géneros y estilos posibles con el nombre de ‘I love you baby’). La cantaba Vallie, pero la letra es obra de los dos letristas habituales del grupo: Bob Gaudio y Peggy Farina, quienes probablemente no sabían que ese ritmo instrumental con un punto de soul tan reconocible llevaría su tema a la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.