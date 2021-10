El fenómeno Måneskin ha llegado a Estados Unidos . Casi medio año después de su victoria en el Festival de Eurovisión 2021, la banda de rock italiana ha cruzado el charco y lo ha hecho a lo grande, pues han ido a visitar el que es uno de los programas más famosos de la televisión de aquel país y, probablemente, del mundo: 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Todo un hito para el grupo que comenzó tocando en las calles de Roma y que se dio a conocer en la edición italiana de 'Factor X', que no ganó.

Pero este país es solo uno de la lista de más de diez que Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis y Thomas Raggi visitarán a comienzos de 2022 con su primera gran gira intercontinental que, para decepción de los fans españoles, no tendrá parada en nuestro país . En Estados Unidos, los cuatro músicos han aprovechado para darse a conocer y no solo han visitado el show de Jimmy Fallon, sino que también han dado entrevistas en otros medios, como la que han concedido a Joel Madden en la revista 'Alternative Press'.

En dicha charla han hablado sobre su música, lo que tienen en cuenta a la hora de componer y sus inicios como banda de rock, cuando nadie apostaba por ellos. Victoria De Angelis , la bajista del grupo y una de las fundadoras del mismo, ha explicado que su objetivo es "expresar es realmente la libertad", porque "especialmente Italia, no hay muchas bandas de rock" : "Desde que empezamos a tocar juntos siempre nos han dicho: 'Esto no va a funcionar. La música rock se lleva en Italia. Nadie lo escucha. Está muerto'".

El grupo valora, por encima de todo, su libertad a la hora de tomar sus propias decisiones como formación y para componer los temas que quieran, pues tienen clarísimo que nunca cambiarían su estilo o tocarían algo que no les gusta o no les representa para subir puestos en las listas de éxitos. "Lo principal para nosotros es sentirnos representados y felices mientras tocamos. No tenemos que fingir, como escribir canciones de mierda que no nos gustan solo para estar en las listas de éxitos. Queremos hacer algo que podamos disfrutar, tenemos libertad y podemos expresarnos", ha explicado Victoria en dicha entrevista.