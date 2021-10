Más tarde, los integrantes de Måneskin volvieron a incendiar las redes después de que su representante, Marta Dorna, comunicara que habían decidido prescindir de sus servicios tras acompañarles a lo más alto desde sus inicios en la música; y hace tan solo unos días, sus fans españoles se mostraban muy molestos al saber que no harían parada en nuestro país en la que será su primera gira por Europa en 2022. Ahora, han vuelto a revolucionar las redes pero por motivos totalmente distintos y es que han posado totalmente desnudos en Instagram.

El grupo ha subido dos imágenes en las que los cuatro posan mirando a cámara totalmente desnudos, únicamente ataviados por algunos collares y pendientes, pero sin nada de ropa. Para burlar la censura de Instagram, que no permite que se vean genitales ni pezones femeninos, han tapado estas zonas con unas estrellitas negras. La publicación, a la que han titulado "Why so hot?", ha arrasado, acumulando casi dos millones de 'likes' en tan solo un día.