Josh Cavallo, el primer futbolista en activo que contó que era gay, quiere que Instagram controle los "mensajes de odio"

Cavallo no se ha quedado callado y ha querido denunciar públicamente lo que vivió con una reflexión en Instagram: "No hay palabras para decirte lo decepcionado que estaba. Como sociedad, muestra que todavía enfrentamos estos problemas en 2022. Esto no debería ser aceptable [...] El odio nunca ganará. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, más recientemente, por lo que soy fuera del fútbol".