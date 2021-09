Después de un 2020 pandémico que obligó a cancelar muchos eventos históricos, en 2021, poco a poco y con precauciones, vamos recuperando la normalidad. Así, la Gala MET ha vuelto a celebrarse, esta vez a finales de verano, y no en primavera como había ocurrido en ediciones anteriores, bajo la temátca 'In America: A Lexicon Of Fashion'. Por la alhombra roja desfilaron algunas de las caras más famosas del mundo, y algunas celebrities, conscientes del impacto global, aprovecharon la ocasión para vestir mensajes reivindicativos. Aquí puedes ver algunos de los mejores looks de la noche.