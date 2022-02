Luis Cepeda se defiende de las críticas por la diferencia de edad con su novia Andrea Dalmau: "Es ir a hacer daño"

El cantante ha hecho un directo en el que ha confesado que está "mentalmente regular" y que se plantea ir al psicólogo

Ha explicado que le parece dañino todo el "hate" que se vierte hacia él y el hecho de que se lleve más de diez años con su pareja

Ha asegurado que hay gente que ha dejado de escuchar su música por esta razón o por las polémicas originadas en Twitter

Luis Cepeda ha hecho un directo en Instagram, del que luego ha colgado un fragmento en su feed para sincerarse con sus fans acerca de cómo se encuentra actualmente. Tras aclarar que estaba mejorando por las anginas que le habían dejado en cama durante cuatro días, el cantante explicaba que no se encuentra en un buen momento en lo que a su salud mental se refiere: "Mentalmente estoy regular y estoy aprendiendo que la salud mental es lo más importante".

"Llevo cuatro o cinco meses descarriado de la vida, alejándome de mis amigos, saliendo de fiesta todos los fines de semana… He estado malo estos cuatro días y me he dado cuenta que tengo que parar", comentaba el artista, que añadía que "su caparazón" protector se había roto y que él no se había dado cuenta hasta ahora que ha estado enfermo de anginas y descansando en casa: "A veces el escudo que llevamos, el caparazón que parece indestructible, se rompe […] Ese caparazón se va rompiendo y no lo sabes hasta que te das la hostia. Y gracias a Dios tengo a gente a mi alrededor que me lo dice".

El gallego no se ha quedado ahí y ha querido profundizar en los temas que le han ido pasando factura durante estos últimos meses y ha confesado que le duele saber que hay gente que ha dejado de escuchar su música por las críticas que leen acerca de él en las redes sociales y por cuestiones de su vida privada, como es su relación con la influencer Andrea Dalmau. Cuando salió a la luz que estaban saliendo, se vertieron muchas críticas hacia él por la diferencia de edad que hay entre ellos: ella tenía 19 años (acaba de cumplir 20) y él tiene 32.

Cepeda, afectado por el hate de las redes

"Yo no soy pederasta, me gustan las personas, ya tengas 20, 30 o 40 años, me la pela. He tenido novias de mi edad, de 32, de 28, de 25 y ahora de 20. Hacer viral que yo sigo un patrón es ir a hacer daño, porque hay gente que ya no me escucha por eso. ¿Me lo merezco? No lo sé, no sé cómo explicarlo", explicaba Cepeda, que afirmaba que se había planteado ir al psicólogo "para gestionar todo esto".

"Hay gente que está, y gracias por estar, y gente que se ha ido gracias al hate, que hoy el hate está de moda. Gente que ya no te escucha por el hate, por tuits virales, por tonterías que dicen de ti y por historias que no se inventan, pero que trascienden más allá de la realidad", comentaba el cantante, que considera que ha perdido fans por las polémicas que vivido en las redes sociales. De hecho, este verano decidió abandonar Twitter durante unas semanas porque consideraba que no le hacía bien a su salud mental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Cepeda (@cepeda)

"No concibes que se te vaya gente de tu lado por tonterías como esta, cuando podrían estar disfrutando de tu música y no pensando que eres un real gilipollas por culpa de gente que tiene problemas", ha terminado diciendo el cantante, que le ha prometido a sus fans estar perfectamente en los conciertos de la gira 'Sempiterno' y les ha recordado que les quiere mucho: "No os vayáis por tonterías de Twitter".