Los artistas se han unido para lanzar el primer tema que The Parrots canta completamente en español, con el que Álex de Lucas y Diego García inician una nueva etapa en su carrera

The Parrots nació en 2008 y ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la música, la gran pasión de esta pareja de amigos

En Yasss hemos hablado en exclusiva con los madrileños para que nos cuenten todos los entresijos de este nuevo tema y de su nuevo disco

Los amantes de la música en español están de enhorabuena y es que The Parrots y C. Tangana se han unido para lanzar este jueves un nuevo temazo que llevará por título 'Maldito' y que se no solo se podrá escuchar en todas las plataformas digitales, sino que también tendrá un videoclip de lo más divertido. Esta es la primera vez que estos artistas se juntan para lanzar un tema y por lo entusiasmados que se han mostrado The Parrots en las redes sociales podría no ser la última.

Para quien todavía no los ubique, The Parrots es un dúo formado por los madrileños Diego García y Álex de Lucas, que se unieron en 2008 para hacer música y que ya han sacado al mercado cuatro discos. A partir de 2013 comenzaron a hacerse conocidos (y a petarlo a nivel internacional) y, desde entonces, sus temas acumulan miles de reproducciones y han actuado desde salas de conciertos hasta festivales, pasando por una gira por Estados Unidos en la que recorrieron 28 ciudades.

Hasta ahora, el grupo ha estado centrado en crear música de garaje, esto es, "rock fiestero" en palabras de Álex de Lucas, pero ahora les apetecía hacer algo nuevo y explorar nuevos caminos, aunque sin perder su esencia. Diego García explica que han podido dar este paso porque se han despojado de los prejuicios que tenían hacia "cierto tipo de música" que en el fondo les encantaba. El 17 de marzo, con 'Maldito', empieza una nueva etapa para The Parrots que nos han contado ellos mismos en una presentación exclusiva gracias a un encuentro organizado por Vibra Mohou.

Un cambio de rumbo

La colaboración será la primera canción en la que el grupo cante de manera íntegra en español. Este tema supone "el inicio de una nueva etapa" para el grupo, que lanzará nuevo disco después de verano 2021, según nos han contado. Un disco que tenían preparado antes de la pandemia, pero cuyo lanzamiento quedó paralizado debido al coronavirus. "Es un disco en el que hemos pensado más en nuestras raíces, en de donde venimos, en Madrid, por eso hemos cantado en castellano", explica Álex.

"Nos hemos acordado de nuestros amigos, de nuestras ex, de nuestras novias... Todo lo que nos ha dado estar en casa y no la otra parte de nuestra vida que era estar fuera de casa viendo sitios increíbles...", continúa explicando Álex. Unas palabras que secunda Diego, que considera que Madrid significa para ellos estar con los amigos y la familia. "Es la mejor ciudad del mundo en la que he estado", confiesa Álex. "Hay ciudades impresionantes, pero Madrid es algo único, un lugar que todo el mundo siente como su casa", añade, invitando a todo el mundo a venir a la capital.

Su primera canción junto a C. Tangana

The Parrots subió hace unos días a su cuenta de Instagram una publicación en la que aparecen ellos dos componentes junto a C. Tangana caracterizados (¡cuesta bastante reconocerlos!). Pucho lleva toda la cara manchada de suciedad y sus dientes tampoco lucen muy blancos, mientras que Diego va vestido de demonio y Álex de ángel. Como no podía ser de otra manera, el videoclip está grabado en Madrid, la ciudad de los tres artistas, a la que adoran.

En la publicación, el dúo ha afirmado que el tema es lo mejor que han compuesto: "La mejor que hemos hecho hasta la fecha", pero también han explicado que el camino no ha sido nada fácil: "Ha costado, ha sido duro y no hemos estado más nerviosos en la vida, gracias a toda la gente que nos ha apoyado para llegar donde estamos". También han querido agradecer a C. Tangana que les haya acompañado en este tema: "Quien mejor que El Madrileño para acompañarnos en esta nueva etapa, gracias Pucho".

Esta alianza con C. Tangana surgió porque Pucho les escribió a través de Instagram antes de que él comenzase a trabajar en 'El Madrileño', en el verano de 2019. "Todo el proceso ha sido muy largo debido al tema de la pandemia y porque él ha cambiado mucho su estilo. Cuando nos juntamos con él, estaba haciendo canciones de rap y dudando en si sacarlas o no porque tenía algo dentro que necesitaba sacar", explica Álex.

Sobre el proceso creativo, Álex cuenta que ambas partes han puesto su granito de arena para crear 'Maldito': "Nos juntamos los tres en un estudio en Londres y le pusimos las bases que habíamos hecho. Al final, nos decidimos por una y a partir de ahí comenzamos a crear. Queríamos haberlo hecho los tres juntos todo, pero por los compromisos que él tuvo no pudo hacerse. Pero lo fuimos haciendo de manera paralela".

Echan de menos el escenario

Como muchos artistas, The Parrots echan de menos estar encima de un escenario, pues desde que comenzó la pandemia no han podido subirse a uno, pero lo que más añoran es estar con el público y que sus fans puedan disfrutar a tope de los concierto. Álex explica que la vida de ambos ha cambiado bastante desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas: "Nuestra vida ha cambiado bastante. Estábamos acostumbrados a no parar y nuestro estilo de vida era viajar y tocar. Una vez que dejas de hacer eso, comienzas a hacer otras cosas a las que no estabas tan arraigado, pero que también echas de menos".