El miércoles 10 de marzo de 2021 será recordado cómo el día en el que Murcia cambió el rumbo de la política española . Ciudadanos se alió con el PSOE para registrar una moción de censura contra el popular Fernando López Miras, presidente de la Región. Parece que a Isabel Díaz Ayuso y a su equipo no les gustó nada esta noticia y decidieron anticiparse a un posible adiós de su vicepresidente Ignacio Aguado y Ciudadanos, ya que está gobernando en la Comunidad de Madrid gracias a ellos.

Mientras que la justicia arregla este lío iniciado en Murcia, mucha gente ya está comenzando a pensar a quién le daría su voto en unas hipotéticas elecciones el próximo 4 de mayo. En Twitter muchos están convencidos de que habrá que pasar por las urnas más tarde o más temprano y ya van haciendo sus quinielas de cómo quedaría configurada la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Pero también hay muchos a los que no les convencen los políticos madrileños y piden un cambio más radical . ¿Quién quiere Twitter que gobierne en la CAM?

La propuesta más sorprendente

No son pocos los que piensan que Ayuso revalidará su victoria y algunos pronostican que lo hará con mayoría absoluta, bien por haberse convertido en el azote del gobierno y de Pedro Sánchez, bien por la fragmentación de la izquierda en Madrid. Por eso, algunos tuiteros que no quieren que gane Ayuso o que simplemente no saben a quién votar con el panorama que contemplan, tienen una idea para darle un soplo de aire fresco a la política madrileña.