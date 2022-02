Si hay una actriz española a la que le encante arriesgar con su pelo esta es sin ninguna duda María Pedraza. A María hemos podido verla rubia, con el pelo rizado, liso, corto, largo… Ella no para de probar nuevos cortes y la verdad es que todos ellos le quedan espectacularmente bien. A sus casi doce millones de seguidores les encanta seguir estos cambios de look a través de Instagram y ha sido precisamente en esta red social donde ha colgado un par de fotografías en las que podemos verla con su nuevo corte de pelo.

Aunque la encanta hacerse arriesgados cambios de look, durante los últimos meses del 2021 había optado por no cortar su larga melena ondulada de color castaño, un look que nos recuerda al que solía llevar en su adolescencia, cuando todavía no se había dado a conocer como actriz. Sin embargo, para dar la bienvenida al 2022 optó por dar algo de luz a su pelo y volvió a coquetear con las mechas rubias, que ya había lucido muchas veces en el pasado.