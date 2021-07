La industria del videojuego no para de crecer . En los últimos años se ha convertido en un sector estratégico de gran consumo en España, con un gran peso dentro del entretenimiento digital audiovisual. Además, todo apunta a que el crecimiento de este sector va a seguir al alza y, por eso, Mediaset España ha ampliado el desarrollo de contenidos de entretenimiento digital con la creación de Mediaset Games.

Curiosamente, esta no es la primera vez que Mediaset se adentra en el mundo de los videojuegos, "pero ahora la cosa se ha puesto más seria y nos parece que los videojuegos son otra pantalla más donde expandir nuestras licencias , ya sean de películas de Telecinco Cinema como programas de televisión, concursos…", explica Maeso.

A menudo escuchamos que cada vez son menos los jóvenes que ven la tele y, aunque esto no sea del todo cierto, porque "los datos también dicen que muchos jóvenes consumen televisión convencional o a través de las aplicaciones móviles o plataformas de video bajo demanda como mitele", el hecho de "expandir el universo Mediaset a otras pantallas siempre va a sumar espectadores, allí donde estén. También en el mundo de los videojuegos", matiza Maeso.

Y es que Mediaset Games nace sin ninguna duda con el objetivo de llegar a los públicos más jóvenes y de mayor demanda comercial y, para ello, Gustavo no duda en mandarle los videojuegos a los streamers españoles más seguidos del momento: "Sería genial poder ver a Ibai , Auronplay, TheGrefg o a Willyrex matando zombies en 'Malnazidos'. Les mandaremos el juego a ver si se animan".

Por ahora, Mediaset Games se va a estrenar con tres videojuegos, que son fruto de las tres próximas películas de Telecinco Cinema , la filial cinematográfica del grupo: 'Malnazidos', 'Way Down' y 'Tadeo Jones 3: La Maldición de la Momia', co-producidos junto a PlayStation®Talents, el programa de Sony Interactive Entertainment España (SIE España) que lleva más de una década apoyando al desarrollo de videojuegos en nuestro país. Además, el desarrollo de los títulos mencionados irá a cargo del galardonado estudio Gammera Nest. Todos ellos, en esta primera fase, se lanzarán para las videoconsolas Playstation®5 (PS5™) y PlayStation®4 (PS4™) .

No obstante, "esperamos que este sea el inicio de un montón de aventuras . La idea es poder expandir las licencias de Mediaset que se presten a dar el salto al mundo de los videojuegos en cualquier plataforma (consolas, PC’s, móviles…)".

Pero eso no es todo, "hay mucho talento en el desarrollo español y seguro que muchos estudios tienen ganas de hablar con nosotros para contarnos sus ideas y que vayamos de la mano para hacer realidad el lanzamiento de sus juegos. Queremos ser una productora de videojuegos de éxito".

Este será el primero en salir a la luz, aunque todavía "no podemos dar una fecha exacta". En el "caso de 'Malnazidos' y 'Way Down' será muy pronto. Llegarán junto con el estreno de ambas películas en los cines. Sólo hay que esperar un poco más", adelanta Maeso.