Los menores de edad en China tendrán prohibido jugar más de tres horas semanales a videojuegos en línea

El autocontrol a la hora de jugar a videojuegos o pasar horas mirando las redes sociales es algo muy necesario. Somos nosotros los que debemos ponernos límites para que estas actividades no acaparen toda nuestra vida.

No obstante, en China no serán los jóvenes quienes determinen cuántas horas pasan jugando a videojuegos en línea, sino que las autoridades chinas han anunciado que los menores de edad no podrán pasar más de tres horas semanales jugando a los videojuegos online para evitar que "se entreguen" a ellos.