El mensaje de Sophie Turner que ha hecho pensar a los fans que es bisexual: "Tampoco soy hetero"

En junio se celebra el mes del Orgullo LGTBIQ+ y son muchos los artistas que se suman a la celebración o que aprovechan para lanzar algún mensaje reivindicativo y apoyar la lucha de cientos de personas en todo el mundo que siguen estando discriminadas o perseguidas por su orientación sexual, por ser trans o por no encajar en los roles de género que dicta la sociedad.

La última estrella en hablar abiertamente sobre su sexualidad e identidad de género ha sido Demi Lovato que, tras declararse pansexual, ha explicado que no se siente identificada ni con el género masculino ni femenino y que es una persona de género no binario . Pocos días después, ha sido Sophie Turner, la actriz conocida por dar vida a Sansa Stark en 'Juego de Tronos', la que ha alzado la voz para recordar que ella "tampoco es hetero" y celebrar el mes del Orgullo .

El mensaje de Sophie Turner

En una historia en su cuenta de Instagram (@sophiet), donde le siguen más de 15 millones de personas, ha celebrado la llegada del mes del Orgullo y ha adjuntado unas pegatinas en las que explica que ella también forma parte del colectivo. En una se podía leer "orgullo bi", en otra "orgullo gay" y en una tercera "soy gay, vamos". Además, ha puesto una conocida frase en inglés que usa mucha gente para confesar que no es hetero haciendo un juego de palabras: "El tiempo no es hetero y yo tampoco lo soy".

Ya había hablado sobre ello

En una entrevista que Turner concedió a la revista 'Rolling Stone' en 2019, la actriz habló sobre su sexualidad pero evitó definirse con ninguna etiqueta. Lo explicó fue que antes de casarse con el cantante Joe Jonas (con el que tiene una hija), había estado tanto con hombres como con mujeres y eso le había permito descubrir que era lo suficientemente madura como para comprometerse con alguien: "Lo sé porque antes que él he conocido a muchos hombres y también a muchas mujeres".

En esa misma charla, la actriz afirmó que ella no se enamoraba de un género concreto, sino de almas, cuando hablaba sobre por qué se consideraba lo suficientemente madura como para pasar por el altar: "Para madurar tienes que experimentar mucho. Es parte de crecer y madurar. Además, yo me enamoro de las almas, no de un género concreto".