El popular youtuber es el 'Sexto Hombre' de la campaña puesta en marcha por la liga española de baloncesto

La iniciativa se centra en acabar con el ciberbullying y es la tercera que lidera la ACB

El mallorquín ha hablado acerca de su experiencia sufriendo acoso escolar durante cuatro años

Miquel Montoro, el youtuber que triunfa con sus vídeos sobre la agricultura y la vida rural, sufrió bullying durante su etapa escolar. En su autobiografía, 'Uep! Mis aventuras en el campo', el youtuber de 15 años narra lo mal que lo pasó durante cuatro años por culpa del acoso escolar: "Se reían de mí y abusaban de mi condición. Yo siempre he sido un chico diferente, no encajo en los cánones [...] Recibí insultos y degradaciones: se reían de mi físico, me ofendían diciéndome que estaba demasiado gordo o se burlaban de mi familia".

Una etapa que ha abordado también en varias entrevistas, siempre con el objetivo de concienciar sobre esta lacra social y compartir con todo el mundo su experiencia con el acoso escolar. Entre otras cosas, ha contado que sufrió bullying durante cuatro años, que no está dispuesto a perdonar a los que se lo hicieron pasar tan mal y que algunos de sus acosadores se han acercado a él ahora que es conocido, pero que él no está por la labor de aceptarlos en su círculo más cercano.

Miquel ha ayudado a concienciar sobre el acoso escolar y, por eso, la Liga ACB lo ha fichado para su campaña contra el ciberbullying: el youtuber se convierte así en el nuevo embajador de 'Actuemos Contra el Bullying', una iniciativa que puso en marcha la liga de baloncesto profesional de España en 2019 y que este año alcanza su tercera edición, que se centra en combatir el acoso a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías y que se ha lanzado con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.

La aplaudida reflexión de Miquel

El influencer será el 'Sexto Hombre' en esta campaña contra el ciberbullying, en la que seguirán colaborando de forma activa los miembros del 'Quinteto contra el Bullying', formado por los jugadores de baloncesto Darío Brizuela, Víctor Claver, Augusto Lima, Sergio Llull y Guillem Vives; cuyo objetivo era concienciar a los niños que miran hacia otro lado y con su silencio y complicidad apoyan directa o indirectamente a los acosadores.

En el vídeo que ha difundido ACB para anunciar el fichaje de Miquel para el proyecto, el youtuber ha hecho una reflexión acerca del acoso escolar y sus palabras han sido muy aplaudidas en las redes sociales. "Es una cosa que no tiene que existir, directamente [...] ¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo. Yo siempre he dicho una cosa: el que se ríe de ti es un cobarde, porque tiene que hacer esto para ser más que tú", ha comentado el mallorquín.

"Estos tres minutos de reflexión son oro puro: un profundo alegato de madurez, responsabilidad y conciencia", "Gracias por dar voz a algo tan doloroso e importante como es el bullying", "Reflexiones certeras contra una problemática que deberíamos erradicar completamente", han comentado muchos seguidores tras ver el vídeo en el que Miquel reflexiona acerca del acoso escolar a partir de su experiencia vital.

"Es muy doloroso"

"Yo siempre he estado gordito. Pues se reían de mí por ser como yo era: a mí las plays y eso nunca me han gustado, yo siempre he sido de campo [...] Se metían conmigo llamándome gordo [...] Eso un día vale, dos también, tres... Pero cuando ya son cuatro años, pues ya lo pasas mal", ha confesado Miquel sobre el acoso que vivió durante su etapa escolar, que le ha llevado a estar firmemente convencido de que los que se tendrían que cambiar de colegio o instituto son los niños que acosan y no los acosados: "A veces para que somos nosotros los culpables del bullying y eso es muy injusto".

"Yo creo que, primero de todo, te ayuda a ser más fuerte en la vida. Mira, yo ahora mismo he empezado a ser un poquito conocido y cosas que me dicen, porque siempre vas a encontrar al típico que te va criticar... El bullying te hace una persona más fuerte y saber defenderte en el caso de decir: 'Aquí estoy yo y tengo que mandar yo. No voy a hacer lo que otras personas me digan'", ha comentado el influencer.

"También quiero dar mi punto de vista: si tú sabes de alguien que lo está pasando mal, que tiene algún problema, siempre actúa contra el bullying, siempre, ayúdalo a salir de esto que es muy, muy doloroso", ha sentenciado el youtuber, que ha insistido mucho en la necesidad de no ser cómplice de los acosadores, ganándose el aplauso de muchos en Twitter.