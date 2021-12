La cantante ha confesado en 'El Hormiguero' que cada vez se fija menos en el físico y más en que la persona sea "linda" por dentro

También explicó que le atrae la gente con la que puede hablar de música y que cuando se enamora le gusta iniciar una relación con esa persona

Reveló que se fija "en el tamaño en general" y que le gustan las personas "clásicas" que se visten de manera "elegante"

Nathy Peluso se caracteriza por ser siempre muy sincera en las entrevistas que concede y mostrarse muy natural en sus redes sociales, donde es habitual que comparta sus novedades musicales o momentos con sus amigas, como sus bailes con la actriz Úrsula Corberó, a la que está muy unida. Ha hecho gala de esa honestidad en su visita esta semana a 'El Hormiguero', donde explicó a un Pablo Motos incrédulo el motivo por el que tiene un ojo de cada color, uno marrón y otro azul.

"Cuando me dan un disgusto 'pum', no lo puedo controlar", comentaba la actriz acerca de su particular mirada con un ojo de cada color. Pero no fue sobre el único tema del que habló la cantante de 'Ateo', que habló acerca de lo que más y lo que menos le gusta de una persona a la hora de enamorar de ella a raíz de su nueva canción, una versión de 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto. "Cada vez me enamoro más lento, porque vamos aprendiendo, pero sí que me gusta entregarme al amor, me gusta enamorarme, me parece que es de las cosas más lindas de la vida", explicaba la argentina.

Nathy también dejaba claro que no solo es capaz de enamorarse de las personas: "Me enamoro de las experiencias, de mi carrera, de la música". Pero Pablo Motos quiso saber las virtudes exactas que tendría que tener un hombre o una mujer para conquistar a la artista y ella no tuvo problema en detallárselas todas: "Me gustan las personas grandes, que tengan sensibilidad emocional, comprometidas, interesantes y cada vez me importa menos el tema estético".

Ya no le da tanta importancia al físico

La cantante de 'Delito' explicó que cree que es buena idea dejar de fijarse tanto en el físico de las personas. "Hay muchas más personas feas en el mundo que lindas y es algo que hay que normalizar. Hay que dejar de buscar gente linda [físicamente] y buscar gente linda por dentro. Eso un cliché lo de que hay que mirar el interior, pero de verdad prefiero mil veces una persona que me contiene emocionalmente a una persona linda", comentaba Nathy, para después añadir: "Pero bueno, hablando de estética, me gusta bastante lo ibérico".

"¿Qué parte del cuerpo es la que mira de la otra persona para ver si te da morbo?", quiso saber entonces el presentador. "Me fijo en el tamaño en general. No me gustan pelados, estoy intentando que me gusten, pero por ahora me gusta una buena cabellera. Me gusta que se vistan bien, me gusta la elegancia. No me gustan esos peinados modernos [...] Me gustan las personas clásicas, rollo estilo de los noventa", aclaró la argentina.

Lo que más le atrae de una persona