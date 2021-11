Nathy Peluso, sobre la polémica de 'Ateo': "Estamos en 2021, jamás pensamos que se liaría así"

La canción 'Ateo' generó una gran polémica nada más lanzarse el videoclip, grabado en la catedral de Toledo

C. Tangana opinó sobre la polémica y ahora lo ha hecho Nathy Peluso, en una entrevista

Nathy Peluso ha asegurado que fueron muy cuidadosos durante la grabación del videoclip

A principios de octubre Nathy Peluso y C. Tangana lanzaron 'Ateo', una colaboración que ha dado mucho de qué hablar en las semanas posteriores a su estreno. La bachata fue un auténtico éxito, ha sonado en las discotecas de toda España.

No obstante, lo más comentado de este tema fue su videoclip, ya que se rodó dentro de la catedral de Toledo, algo que escandalizó a muchos católicos. Es más, Juan Miguel Ferrer, el que era deán de la catedral de Toledo y quien autorizó la grabación de 'Ateo' en el interior del templo a cambio de 15.000 euros, según sus declaraciones, (una cifra que asciende al doble de acuerdo a Little Spain, la productora de C. Tangana), dimitió el pasado 12 de octubre tras reunirse con el arzobispo.

Fueron muchos los fieles que consideraron que dentro de la catedral se habían cometido actos impuros y fue por eso que se celebró una misa de purificación en el templo el domingo 17 de octubre. El objetivo con esta misa era precisamente el de conseguir que la catedral volviese a ser un espacio puro.

Pues bien, esto sorprendió a muchos de los fans de 'Ateo', pero también a sus intérpretes, que no esperaban para nada causar ese revuelo con su canción: "Me ha tomado por sorpresa y me ha dado pena, pero supongo que él conoce mejor que nadie cómo funciona la Iglesia y él sabía lo que estaba sucediendo", dijo C. Tangana en una entrevista para 'Billboard Latin'.

Es más, Nathy Peluso, que también participó en la entrevista, pensaba exactamente lo mismo que dijo Pucho: "Es algo hecho con amor y con respeto. Pero, bueno, las perspectivas siempre pueden ser muy subjetivas y cada uno lo elige tomar con la sensibilidad con la que decide, pero nunca fue el foco faltar al respeto ni para nada que desencadenara en la dimisión de esta persona".

La opinión de Nathy Peluso

Ahora, Nathy Peluso ha dado una entrevista a 'Vogue' en la que ha vuelto a hablar de la polémica que causó la canción. No obstante y, a pesar del revuelo, ella considera esta colaboración como "un regalo".

"A veces lo más escandaloso es lo que menos buscas", ha puntualizado la cantante, que asegura que intentaron por todos los medios ser cuidadosos. "Fuimos muy cuidadosos. Yo iba a salir con transparencias y decidimos que no. No en una iglesia. Y bailamos de forma romántica. No era perreo. Estamos en 2021. Jamás pensamos que se liaría así".