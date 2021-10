C. Tangana, sobre la dimisión del deán de la Catedral de Toledo: "Él conoce mejor que nadie cómo funciona la Iglesia"

Hace tan solo unas semanas, C. Tangana se pronunciaba sobre la polémica que se había generado tras la publicación de una imagen en la que aparece a bordo de un yate rodeado de mujeres muy famosas en bikini, como Ester Expósito, Hiba Abouk o su novia Rocío Aguirre . Ahora, ha querido romper su silencio sobre la otra gran polémica de la que ha sido protagonista recientemente: el debate entre fieles (y entre la sociedad en general) acerca de para qué deberían utilizarse las dependencias de una iglesia, en concreto, de la Catedral de Toledo, escenario principal del videoclip 'Ateo', en el que el madrileño baila una bachata con Nathy Peluso en la sala capitular, la sacristía y el coro.

Ante estas quejas, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chaves, ha pedido "humilde y sinceramente perdón" a todo aquel que se haya sentido "justamente herido por este uso indebido de un lugar sagrado" y convocó una "misa de reparación" para "purificar" la catedral. El deán del Cabildo Primado de la Catedral, Juan Miguel Ferrer, que fue quien autorizó a la productora de Tangana, Little Spain, a rodar dentro del templo, defendió en un primer momento la grabación, pero después de días de críticas, ha cambiado su discurso: ha pedido disculpas de nuevo y ha renunciado a su cargo .

Pucho ha concedido junto a su compañera en 'Ateo', Nathy Peluso, una entrevista a 'Billboard Latin' para hablar acerca de la canción, que está siendo todo un éxito: el videoclip acumula casi nueve millones de visitas en YouTube en una semana. Como no podía ser de otra manera, la periodista Leila Cobo les ha preguntado acerca de la dimisión del deán. Tangana ha sido muy claro: "Me ha tomado por sorpresa y me ha dado pena, pero supongo que él conoce mejor que nadie cómo funciona la Iglesia y él sabía lo que estaba sucediendo".