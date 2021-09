Ahora, el cantante, que se ha convertido en el primer hombre en protagonizar la portada de la revista 'Harper's Bazaar' , ha querido dar su opinión sobre la polémica que causó la fotografía en el yate: "Lo que más me ha dolido fundamentalmente es que se haya tardado tanto. Durante la primera semana nadie habló de quiénes eran esas chicas y para mí eso no tenía sentido con el mensaje que se estaba diciendo", ha empezado diciendo C. Tangana.

"Independientemente de las brutales faltas de respeto que hubo hacia un grupo de personas a las que quiero y que son mis amigas en concreto, creo que el mensaje es incongruente y todo el mundo ignora que todas esas personas están allí por su propia voluntad, que todas esas personas tienen una carrera de éxitos importante, que hacerme yo la foto con ellas era más importante que ellas se la hicieran conmigo. No voy a poner el ejemplo de nadie en concreto por no dejar al resto fuera. Pero allí había mucha gente más famosa y conocida que yo, el post ha sido mucho más importante en sus redes que en las mías, es una variedad de personas en muchos sentidos, y que todo eso se haya dejado de lado está mal, independientemente del nivel de ofensa que hubo hacia mis amigas, que estaban celebrando que yo lanzaba una nueva canción", explica Pucho, quien asegura que al hacer esa foto no había segundas intenciones.

No obstante, C. Tangana es consciente de su repercusión mediática y de que esta en muchas ocasiones viene acompañada de las críticas: "A mí me parece bien que yo, como artista, esté expuesto al público y que critiquen todo lo que consideren, no le voy a decir al público qué es lo que tiene que opinar, no lo he hecho nunca. Uno como artista y como figura pública se expone a eso y tiene que asumirlo, independientemente de que estés o no de acuerdo".