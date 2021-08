Pero, pese a este enorme éxito, el cantante asegura que el dinero y la fama no han hecho que cambie de amigos y asegura que sigue rodeándose de la misma gente que estaba a su lado cuando era Crema y rapeaba en salas muy pequeñas. Así se lo ha contado a la periodista Raquel Peláez en una entrevista en El País . "La mayoría de mis amigos son los mismos que cuando no tenía pasta [...] Sigo teniendo una vida parecida", ha explicado el artista.

"A todas las personas a las que quiero, tanto hombres como mujeres en relaciones o amistades, las admiro por alguna cosa. No tienen que ser grandes cosas ni algo creativo, sino eso que te hace decir: '¡Guau, joder!'", ha dicho el artista, que sí que se ha mojado sobre si quiere tener hijos: "Solía querer, sí, soy bastante familiar, pero últimamente he cambiado. Mi vecino ha tenido un hijo y he visto todas las responsabilidades que conlleva, y en mi intención de ser un buen ser humano no sé si tener un hijo es buena idea" .

Sobre lo que no quiere mojarse es sobre política ni piensa hacer activismo ni dar difusión a ninguna causa en sus redes sociales, como le ha explicado a Raquel Peláez: "No me considero portavoz de ninguna causa. Veo a la gente en Instagram que cada vez que pasa algo se pronuncia o exige pronunciamiento y no lo entiendo". Además, ha confirmado que no es muy fan de pasarse por las urnas: "Solo voto en caso de emergencia. Si pienso que va a haber un retroceso en derechos humanos".