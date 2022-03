Pol Granch pide perdón a las mujeres y al colectivo LGTBIQ por sus actos del pasado: "No soy esa persona"

El cantante y actor ha subido un vídeo a Instagram en el que pide disculpas y explica el motivo por el que ha estado tan ausente

Está recibiendo ayuda psicológica y reconoce que es lo mejor que ha podido hacer para ser la mejor versión de sí mismo

Su vídeo ha recibido mucho apoyo, tanto por parte de sus fans como de algunos compañeros de profesión

Pol Granch ha estado durante meses alejado de las redes sociales o creando mucho menos contenido, tanto en redes como musical, del que nos tienen acostumbrado otros artistas y esto se debe principalmente al odio que ha estado recibiendo a través de internet tras su papel en la serie de Netflix 'Élite' que le catapultó a la fama a nivel mundial.

Antes de participar en 'Élite' ya era bastante conocido, había sacado sus propias canciones y tenía fans, sobre todo en España. No obstante, su fama se disparó al salir en la serie y fue también entonces cuando salieron a la luz algunos tuits fascistas que el cantante y actor había escrito cuando tenía tan solo 14 años: desde afirmaciones como "Arriba España" hasta la letra del 'Cara al sol'.

Además, entre sus retuits podían verse mensajes machistas como: "Los 'me gusta' son proporcionales a lo guarras que seáis" o utilizaba la palabra "gay" como un insulto. En un vídeo de 2019 aparecía declarando que se considera apolítico, aun sabiendo que "no decidir y tener una opinión de eso está muy mal, pero bueno, yo sigo así, a mí me da igual la tele, me dan igual los medios y me dan igual todos los partidos"; y en agosto de 2021 se burlaba de Natalia Lacunza, que fue su pareja, en un concierto, a lo que la artista respondió a través de Twitter: "A veces el sentido del ridículo es importante creo".

Pues bien, ahora que ya han pasado varios meses desde su última polémica, Pol Granch ha querido sincerarse con sus fans y pedir perdón por todo el daño que pudo hacer en el pasado a través de un vídeo que ha subido a su perfil de Instagram, donde le siguen más de 1,4 millones de personas.

Ha pedido disculpas

Pol Granch ha comenzado este vídeo que él no es ni homófobo ni misógino: "Mi amor y respeto es total y que el hecho de que haya recibido todas estas acusaciones durante todos estos meses es principalmente lo que más daño me ha hecho. Quiero aclarar que yo no soy así, que yo no soy esa persona".

Además, ha aprovechado la ocasión para "pedir perdón a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas en algún momento con mi ego porque esa en ningún momento era mi intención. Yo, personalmente, defiendo una sociedad en la que todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades independientemente del género o de la orientación sexual".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pol Granch (@polgranch)

Ha querido incidir una y otra vez en que él no es esa persona, "tanto escucharlo todos estos meses me ha hecho que ni yo mismo sepa quién soy y doy gracias a toda la gente que ha estado cerca de mí, a mi familia, a mis amigos, por siempre aclararme quién soy y por estar aquí conmigo".

Se ha centrado en cuidar su salud mental

Su carrera profesional cambió prácticamente de la noche a la mañana, pasó a ser una persona muy conocida en todo el mundo en cuestión de semanas y, aunque no se exime de la culpa, sí que es consciente de que todo eso le vino grande: "Quiero pedir disculpas a todas las personas a las que yo les haya podido causar molestia fruto de toda esta inseguridad y de esta coraza que yo me he puesto todos estos meses frente a la gente".

Ha tomado la decisión de ir al psicólogo para poder canalizar todo lo que le ha pasado: "También decir que por eso y por muchas otras cosas estoy recibiendo ayuda psicológica para poder cuidar de mi salud mental y bueno, para poder despertarme queriendo aprender un poco más y poder aportar mi granito positivo de arena en esta sociedad". Está muy feliz de haber decidido empezar a ir al psicólogo: "Yo creo que es la mejor decisión que he tomado y voy a seguir con ello para llegar a ser la mejor versión de mí mismo".

Por último, ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los que a pesar de su ausencia durante todos estos meses han seguido apoyando su trabajo: "Voy a luchar por demostrar quién soy y por dar lo mejor de mí mismo", concluye.

Las reacciones de sus amigos y fans

Su publicación se ha llenado de comentarios positivos, tanto por parte de sus fans como de algunos compañeros de profesión, entre los que se encuentran el cantante Manel, Niña Pastori o Laura Pusini.