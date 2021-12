Si viviste tu infancia en los años 90 o a principios de los 2000, es muy probable que guardes en casa alguna cinta VHS de un clásico de Disney como 'La Sirenita', 'Cenicienta', 'Blancanieves' o 'La Bella y la Bestia' y que recuerdes de memoria todos sus diálogos y hasta las curiosidades de cada una de ellas. También es muy probable que haga más de diez años que no te sientas a ver alguna de estas películas míticas de la factoría de dibujos animados más conocida del mundo, bien porque ya no funcione tu reproductor antiguo, bien porque prefieras ver estos contenidos a través de su nueva plataforma.

Pues, atención, porque si no eres fan de acumular recuerdos en el trastero o no tienes un especial apego por estas cintas, puedes ganar mucho dinero vendiéndolas por internet. En la red, es posible encontrar todo tipo de negocios, como ocurrió hace unos meses con el boom de la compraventa de las bragas usadas; por eso, no es de extrañar que ahora se hayan puesto de moda las cintas VHS de los dibujos animados más populares, que para muchos nostálgicos y auténticos fans de Disney son una joya.