El rapero tuvo una infancia y adolescencia tremendamente difíciles. Su hermano fue asesinado, y su padre estuvo en la cárcel

Los rumores de relación con la diva del pop empezaron en mayo. Se han dejado ver juntos en multitud de eventos

Sobre Rihanna, él dice: “Cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la definitiva”

A Rihanna no puede más que reprochársele que no llegara antes a nuestra vida para proporcionarnos un nutrido material de admiración para muchos años (también de crítica, cuando le da por vender su ropa interior rota a precios desorbitados). No solo es una de esas figuras más grandes que la vida en cuestiones de influencia, sino que, haga lo que haga, el interés que la rodea crece en la misma medida que sus apariciones públicas. A falta de nuevo disco, siempre nos quedará el alimento del salseo.

Mucho se ha especulado sobre la vida sentimental de la cantante en estos meses. Fue en mayo de este mismo año cuando ella decidió dar un paso adelante y oficializar lo que era un rumor a voces dentro de la industria del cotilleo. Nuevo novio en su vida, el rapero ASAP Rocky, un viejo conocido de la cantante del que hacía tiempo que se decía que era más que un amigo para ella. Están juntos, enamorados y planean pasar por el altar, como han confirmado. Los dos presumen de haber encontrado por fin al amor de su vida en bodas, bautizos, o todas esas galas a las que los invitan.

¿Cuál es la trayectoria de este rapero que ha conquistado el corazón de una de las figuras emblemáticas de la música mundial?

La historia personal del novio de Rihanna

En Rakim Mayers, su nombre real, recaen todos los nobles oficios de la música contemporánea. Además de ser una referencia en el mundo del rap, el hip hop y la música urbana de corte norteamericano, el nuevo novio de Rihanna tiene una larga experiencia dentro de la industria como productor y compositor de sus propios temas y de los de otros.

En cuanto a sus orígenes, parece que esa profecía autocumplida que relaciona orígenes humildes, crimen y ascenso a la fama se cumple casi por mandato divino. Su vida es lo bastante turbulenta como para haber rozado el drama delictivo varias veces. En fin, todo en sus infancia y adolescencia está empapado de esa herencia maldita que son a veces los genes y las familias desestructuradas. Hay de todo: desde su padre, relacionado con el tráfico de drogas y encarcelado, a la relación truncada con su hermano. Fue asesinado.

El propio calvario personal de Mayers (ASAP Rocky) también pasa por el tráfico de drogas, hasta que consigue suficiente dinero para mudarse a un lugar mejor. En paralelo, la música. Una vida dedicada a forjar tu propio nombre en el medio, con influencias que van desde Three Six Mafia a Bone Thugs-n-Harmony. Hasta la fecha, el rapero ha publicado cuatro discos de estudio: Long. Live. ASAP (2013); At. Long. Last. ASAP (2015); Testing (2018) y All smiles (2019).

Su vida, dedicada al rap y al hip hop, no es la única faceta en la que su nombre brilla. Uno de los mayores aciertos de Roky pasa por haber roto uno a uno todos los estereotipos violentos que asociamos a las estrellas del rap y a su vestuario, por lo general, hortera y ostentoso. Rocky no predica estas estéticas tan codificadas, y su gusto por la moda tira más hacia el lujo y la alianza con marcas como Alexander Wang, Raf Simons o Martin Magiela. Es fanático de las drogas psicodélicas, de las que afirma que le ayudan a vivir mejor, vegetariano estricto y ex de Kendal Jenner, o eso se rumoreó en su momento.

Su amor con ella…

Parece rocoso, indestructible. El rapero ha lanzado en numerosas entrevistas sus declaraciones más intensas, sin rubor. De la cantante dice que es el amor de su vida, y no hay mucho más que discutir. “Cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la definitiva”.

Algo de sentido tiene esta frase de tórtolo encendido, teniendo en cuenta que, hasta la fecha de su primer beso y aparición pública en la gala de los MET 2021, la pareja había mantenido una amistad de más de 10 años, desde que Myers fuera telonero de la diva en la gira mundial de ‘Diamonds’.