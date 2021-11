Han sido trece años de "no tener una tarjeta de crédito" o "poder tener dinero en mi mano por primera vez", cuenta Britney en su cuenta de Instagram. Así, el hashtag cambia para siempre. Ya no habrá más #FreeBritney , porque ahora tenemos a #FreedBritney, una Britney liberada. Y ahora, ¿qué?

Debido a que la cantante de 'Toxic' no se encontraba bien, y alegando que ella era un peligro para sí misma e incluso para sus propios hijos, su padre reclamó la tutela legal de la artista , que le fue concedida. Eso significaba que Britney ya no podría tomar decisiones por sí misma y tanto su situación legal como personal, además de las decisiones de su carrera artística, serían responsabilidad de su padre.

"Tengo un DIU en mi cuerpo ahora mismo que no me permite tener un hijo y mis tutores no me dejan ir al médico para quitármelo", dijo la cantante. "Solo quiero tener mi propio dinero y poner fin a esto, que mi novio me lleve en su jodido coche", declaró.