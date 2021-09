El padre de Britney Spears deja de ser su tutor legal después de 13 años

El caso de Brirtney contra su padre ha tenido gran impacto mediático no solo porque ella es la princesa del pop, una de las cantantes más famosas del mundo, intérprete de temazos inolvidables como 'Baby One More Time' o 'Toxic'. También porque lo que han hecho con Britney Spears ha sido "monstruoso" . Después de años en silencio, la cantante declaró el pasado mes de junio relatando lo que había supuesto estar tutelada por su padre: "Mi padre y todos los implicados en la tutela, incluidos mis representantes, deberían estar en la cárcel", dijo.

Y es que, tras las escalofriantes declaraciones de Britney Spears, que serán investigadas, su padre no salía muy bien parado. "Tengo un DIU en mi cuerpo ahora mismo que no me permite tener un hijo y mis tutores no me dejan ir al médico para quitármelo", dijo la cantante. "Lloré al teléfono durante una hora y él amó cada minuto de aquello. El control que tiene sobre alguien poderoso como yo... él ama el control de hacer daño a su propia hija", contó también en aquella declaración.