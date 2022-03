"Benito está haciendo historia y no frontea [presume], por eso yo lo respeto, yo me alegro por el éxito que tiene, cuando empezó a hacer estadios dije: 'Qué cabrón'. Sus números van acorde con los de sus boletos, él lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz o en esta época", comentaba Residente, que añadía: "No me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio".