Residente carga contra J Balvin en su última canción con Bizarrap: "Es un imbécil con tinte de cabello"

Residente ya avisó a través de un vídeo de Instagram: iba a lanzar una canción que no le iba a gustar en absoluto a un cantante de reguetón, es más, este había intentado frenar su lanzamiento. Aunque en su vídeo no dijo a qué cantante se refería, muchos de sus fans pensaron en J Balvin, ya que no sería su primer enfrentamiento, ni mucho menos.